　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新婚2月…她突「皮膚開裂潰爛」臉變形　一查竟是醫生丈夫投毒謀殺！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼人妻遭醫生丈夫投毒。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲人妻遭醫生丈夫投毒。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

山東臨沂市費縣的一名女醫生劉雲（化名）2015年和另外一名兒科醫生領證結婚，沒想到不久之後，突然得了一種「怪病」，全身疼痛，開始手腳狂抽，臉變形，5天後眼睛就開始看不見，體重突然狂增，甚至全身開裂潰爛，之後更雙側股骨頭無菌性壞死，一度坐上了輪椅。她認為，這一切的罪魁禍首是丈夫給自己「下了毒」。

據《澎湃新聞》報導，劉雲稱，2016年11月，她感冒後，身為醫生、當時還是她丈夫的高男為自己打了多天點滴，此後就開始出現視物模糊、腿部抽筋等症狀，並在很短的時間內容貌發生變化，整個人胖了一大圈，「皮膚仿佛要撕裂一樣。」

劉雲的身上至今仍留著一道道讓人觸目驚心的「皮膚紫紋」，她說，那是2016年11月開始，因為體重在很短的一段時間內暴增而留下的。除了肥胖外，劉雲的血糖也在那段時間升到了正常指標的3倍以上。

後來，高男2018年因家庭瑣事突然提出離婚。沒想到，劉雲母親當月在整理衣物時發現了大量地塞米松（Dexamethasone，簡稱DXMS）的藥瓶。這時，劉雲才察覺不妙，經過調查後認定3年前的怪病是「丈夫下毒謀殺」，隨後趕緊報案。

▲▼新婚2月，人妻被黨兒醫的丈夫投毒。（圖／翻攝自微信公眾號／張萌的心聲）

▲丈夫高男。（圖／翻攝自微信公眾號／張萌的心聲）

地塞米松是一種人工合成的皮質類固醇，長期使用會導致心想性肥胖、血糖升高、胃潰瘍、高血壓、骨質疏鬆、情緒無常等症狀，短期內使用高濃度大量的地塞米松甚至會致死。

令人氣憤的是，這起案件從事發至今始終未能立案。劉雲說，從2019年下半年開始，經常感到腿疼，到9月初時已因無法行走而坐上輪椅，前往醫院檢查後於9月4日確診為雙側股骨頭無菌性壞死。

劉雲說，自己也是學醫的，清楚自己股骨頭壞死與攝入類固醇有關，「地塞米松是一種長效類固醇藥，副作用大，藥效反應時間長，後續還可能出現類固醇性白內障，我現在特別怕。」

濟南某醫院一位專家對劉雲的病情分析稱，她的症狀符合長期且大劑量外源性攝入長效類固醇，從而導致的醫源性皮質醇增多症、醫源性糖尿病、及大量類固醇導致的雙側股骨頭無菌性壞死。

▲▼人妻遭醫生丈夫投毒。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲發現的大量藥物。（圖／翻攝自澎湃新聞）

「通俗點說，就是注射類固醇造成的。」上述專家稱，造成股骨頭無菌性壞死的原因有先天因素、長期大量飲酒、外傷及過量使用類固醇四種，就劉雲而言，先天因素和外傷可以排除，「她此前還出現『滿月臉』、『水牛腰』，現在又股骨頭壞死，這都是地塞米松副作用的典型表現。」

目前，劉雲已被評定為肢體三級殘疾。另有一份臨沂市精神衛生中心出具的急診病例顯示，劉雲於2020年4月13日被診斷為抑鬱症，為「重度抑鬱」。

對此遲遲無法立案的原因，費縣公安局一名辦案警員4月16日透露示，該局接到劉雲報案後，曾先後找到3家司法鑑定機構，希望明確劉雲的損害程度是否達到「輕傷以上」的立案標準；但3家鑑定機構均表示無法鑑定，沒有受理，這也是報案近3年沒有立案的主要原因，「現在劉雲雙腿殘疾的情況我們也已經掌握，但即便是這樣也應該證明這個損害與高男注射類固醇之間的因果關係才能立案。」

►戴口罩也要記得保養

▼殘疾證明。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼人妻遭醫生丈夫投毒。（圖／翻攝自紅星新聞）

ET快訊
磐石艦官兵染疫「國防部早知道」　2個不尋常動作洩底
不顧勸阻！爸媽輕裝帶3歲女爬玉山「絕不回頭」　網怒：根本在玩
高雄9市民疑染疫！5地點曝：好市多大順店、新光三越左營店、義
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸今年底或「先為醫護人員注射疫苗」　抗疫專家公開「研發時間表」

新婚2月…她突「皮膚開裂潰爛」臉變形　一查竟是醫生丈夫投毒謀殺！

陸早期預警病毒特性　高福：從未說過沒有人傳人現象

人行再釋流動性抗疫　進行212億規模CBS操作

13歲男殺害10歲堂妹！殘忍棄屍「300公尺外」灌木叢...村民親揭下手動機

搭15小時夜車趕路　湖北「類包機」學童不喊苦：終於能見爸爸了

女嬰一出生就有免疫力！醫點關鍵：痊癒孕婦能提供「新冠抗體」

大陸「新增11例確診」疫情趨緩　湖北現有感染者降至102例

待醫院67天抗疫！護理師返家見「一片死寂」嚇壞：真的是我家？

控制住第一波疫情！鍾南山認「中國錯過大規模臨床研究機會」

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

軍中風氣「下情無法上達」　陳時中：怕被排擠吃壞肚子不敢講

大陸今年底或「先為醫護人員注射疫苗」　抗疫專家公開「研發時間表」

新婚2月…她突「皮膚開裂潰爛」臉變形　一查竟是醫生丈夫投毒謀殺！

陸早期預警病毒特性　高福：從未說過沒有人傳人現象

人行再釋流動性抗疫　進行212億規模CBS操作

13歲男殺害10歲堂妹！殘忍棄屍「300公尺外」灌木叢...村民親揭下手動機

搭15小時夜車趕路　湖北「類包機」學童不喊苦：終於能見爸爸了

女嬰一出生就有免疫力！醫點關鍵：痊癒孕婦能提供「新冠抗體」

大陸「新增11例確診」疫情趨緩　湖北現有感染者降至102例

待醫院67天抗疫！護理師返家見「一片死寂」嚇壞：真的是我家？

控制住第一波疫情！鍾南山認「中國錯過大規模臨床研究機會」

一張表秒懂！歷史5波降息房市軌跡　專家坦言：這次買氣難起

懷舊街景超好拍！花蓮復古觀光工廠　還能免費參觀＋試吃名產

喬丹紀錄片《最後一舞》　緯來體育台周六起連播2集

影／板橋「百萬顆LED燈海、星光隧道」超夢幻！6大主題區免費拍

想打分手砲遭拒！恐怖情郎亮美工刀、強吻狠掐脖　她夾緊雙腿逃命

來場浪漫微醺夜！恆春私房復古酒吧　挑高空間配調酒超Chill

櫻桃鴨多汁嫩口！台中正宗港式燒臘　超狂份量只要70元

中職／富邦新莊開幕戰迎戰統一獅　陳仕朋對決潘威倫

看到同伴慘狀！機靈汪嚇跑躲大樹下　遭爸擄回「全身僵直」網笑翻

比星冰樂還便宜！WTI期油「跌破0元」網喊「太扯」...學者：原油期貨非油價

大陸熱門新聞

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

留美女學生4次採檢陰性　竟傳染54人

待醫院67天抗疫！護理師見一片死寂

大陸找到新冠病毒「19個新突變」

美議員想向陸求償！耿爽：流感有叫美國賠嗎？

鍾南山：中國錯過大規模臨床研究機會

超正姐妹花散步遇死劫！「豪車索命」家附近慘死

醫護篩檢呈陰性「但體內已自帶抗體」…一直毫無症狀！

13歲男殺害10歲堂妹！殘忍棄屍灌木叢

陸官媒：台灣防疫神話毀滅「先管好自己！」

女嬰一出生自帶「新冠抗體」

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

澳門每人可領「3000」電子消費卡！

搭15小時夜車　類包機學童不喊苦

更多熱門

相關新聞

確診醫昏迷16天醒來　震驚世界變了

確診醫昏迷16天醒來　震驚世界變了

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，美國華盛頓州一名健康醫生確診後，號稱從不請病假的他身體狀況卻急速惡化，最後得戴上呼吸器整個人陷入昏迷，16天他醒來發現整個世界因為疫情變得完全不一樣，讓他有宛如隔世的震撼感。

醫喊「幫你按摩」卻襲胸　護理師向夫淚訴：很噁心

醫喊「幫你按摩」卻襲胸　護理師向夫淚訴：很噁心

帶死者家屬去隔離　醫生慘被鄉民亂石狂砸

帶死者家屬去隔離　醫生慘被鄉民亂石狂砸

吃下幼稚園甜粥！5歲男童喪命

吃下幼稚園甜粥！5歲男童喪命

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

關鍵字：

投毒醫生類固醇地塞米松

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

戰鬥機「誤射火箭彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

留美女學生4次採檢陰性　竟傳染54人

抄襲IU MV遭圍攻　荳荳直播反擊：敢進來就砲轟到爆

譚德塞：第一份疫情通報來自武漢

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面