新婚2月…她突「皮膚開裂潰爛」臉變形　一查竟是醫生丈夫投毒謀殺！

▲人妻遭醫生丈夫投毒。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

山東臨沂市費縣的一名女醫生劉雲（化名）2015年和另外一名兒科醫生領證結婚，沒想到不久之後，突然得了一種「怪病」，全身疼痛，開始手腳狂抽，臉變形，5天後眼睛就開始看不見，體重突然狂增，甚至全身開裂潰爛，之後更雙側股骨頭無菌性壞死，一度坐上了輪椅。她認為，這一切的罪魁禍首是丈夫給自己「下了毒」。

據《澎湃新聞》報導，劉雲稱，2016年11月，她感冒後，身為醫生、當時還是她丈夫的高男為自己打了多天點滴，此後就開始出現視物模糊、腿部抽筋等症狀，並在很短的時間內容貌發生變化，整個人胖了一大圈，「皮膚仿佛要撕裂一樣。」

劉雲的身上至今仍留著一道道讓人觸目驚心的「皮膚紫紋」，她說，那是2016年11月開始，因為體重在很短的一段時間內暴增而留下的。除了肥胖外，劉雲的血糖也在那段時間升到了正常指標的3倍以上。

後來，高男2018年因家庭瑣事突然提出離婚。沒想到，劉雲母親當月在整理衣物時發現了大量地塞米松（Dexamethasone，簡稱DXMS）的藥瓶。這時，劉雲才察覺不妙，經過調查後認定3年前的怪病是「丈夫下毒謀殺」，隨後趕緊報案。

▲丈夫高男。（圖／翻攝自微信公眾號／張萌的心聲）

地塞米松是一種人工合成的皮質類固醇，長期使用會導致心想性肥胖、血糖升高、胃潰瘍、高血壓、骨質疏鬆、情緒無常等症狀，短期內使用高濃度大量的地塞米松甚至會致死。

令人氣憤的是，這起案件從事發至今始終未能立案。劉雲說，從2019年下半年開始，經常感到腿疼，到9月初時已因無法行走而坐上輪椅，前往醫院檢查後於9月4日確診為雙側股骨頭無菌性壞死。

劉雲說，自己也是學醫的，清楚自己股骨頭壞死與攝入類固醇有關，「地塞米松是一種長效類固醇藥，副作用大，藥效反應時間長，後續還可能出現類固醇性白內障，我現在特別怕。」

濟南某醫院一位專家對劉雲的病情分析稱，她的症狀符合長期且大劑量外源性攝入長效類固醇，從而導致的醫源性皮質醇增多症、醫源性糖尿病、及大量類固醇導致的雙側股骨頭無菌性壞死。

▲發現的大量藥物。（圖／翻攝自澎湃新聞）

「通俗點說，就是注射類固醇造成的。」上述專家稱，造成股骨頭無菌性壞死的原因有先天因素、長期大量飲酒、外傷及過量使用類固醇四種，就劉雲而言，先天因素和外傷可以排除，「她此前還出現『滿月臉』、『水牛腰』，現在又股骨頭壞死，這都是地塞米松副作用的典型表現。」

目前，劉雲已被評定為肢體三級殘疾。另有一份臨沂市精神衛生中心出具的急診病例顯示，劉雲於2020年4月13日被診斷為抑鬱症，為「重度抑鬱」。

對此遲遲無法立案的原因，費縣公安局一名辦案警員4月16日透露示，該局接到劉雲報案後，曾先後找到3家司法鑑定機構，希望明確劉雲的損害程度是否達到「輕傷以上」的立案標準；但3家鑑定機構均表示無法鑑定，沒有受理，這也是報案近3年沒有立案的主要原因，「現在劉雲雙腿殘疾的情況我們也已經掌握，但即便是這樣也應該證明這個損害與高男注射類固醇之間的因果關係才能立案。」

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▼殘疾證明。（圖／翻攝自澎湃新聞）

