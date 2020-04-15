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幼稚園女老師不滿工資太低　「甜粥中投毒」洩憤…5歲男童無辜喪命！

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▲▼5歲男童慘遭投毒腦死，10個月後死亡。（圖／翻攝自華商報）

▲王俊熙爸爸始終想不明白，王女為什麼投毒。（圖／翻攝自華商報）

記者鄭思楠／綜合報導

2019年3月27日，河南省焦作市解放區萌萌幼兒園小班女老師因孩子難管、工資待遇不如中班老師，和中班老師發生矛盾，竟狠心投毒。她在孩子加餐吃的甜粥中投放亞硝酸鈉（NaNO3），致中班23個孩子中毒。其中，5歲的王俊熙成為其中最不幸的受害者，在小兒重症監護室躺了10個多月後，日前不幸去世。

據《華商報》報導，3個多月前，在鄭州大學第一附屬醫院小兒重症監護室躺了10個多月之後，已腦死亡的王俊熙還是走了，「孩子是大年初四（1月28日）走的，他爸把他的遺體送到了焦作市殯儀館……。」

王俊熙媽媽和爸爸回憶，5歲的獨生子俊熙當時陷入深度昏迷，鼻子裡插著氧氣管，只能靠呼吸機維持生命，「醫生之前就跟我說過，孩子的心跳比以前慢了，但是沒想到會惡化得這麼快，大年初四晚上進行了最後一次搶救，沒有救過來，孩子心跳停止了；這一年來我們全家都在煎熬中度過，我的兒子還是沒有堅持到最後，他再也沒能醒來看我一眼。」

媽媽透露，「王姓女老師應該是37歲，已經結婚，也有一個孩子。」令一家人非常失望的是，從幼稚園投毒到醫院搶救，再到1月28日孩子去世，兇手的家人從未露面，更別說道歉。

為嚴懲投毒的王女，去年10月，有關部門曾做家屬工作，希望可以給孩子拔管放棄治療，「要我們家屬先簽字，同意給孩子拔管，說是投毒致人死亡和投毒致人重傷在量刑上差異很大，要求走法律途徑，通過屍檢來確定孩子的死因，然後通過訴訟得到賠償。」

▲▼5歲男童慘遭投毒腦死，10個月後死亡。（圖／翻攝自華商報）

▲允許火化聲明。（圖／翻攝自華商報）

可是，看著面無血色的孩子，全家人都不同意就這樣親手結束生命。隨後，經過媒體報導，當地有關部門又突然改口說，可以不做屍檢改做活檢，按照重傷二級來追究投毒者的法律責任。

媽媽表示，兒子在重症監護室裡搶救這10個多月，所有的救治費用都是解放區衛生局出的，「整個救治費用我們沒有算，都是區衛生局支付的，估計花了有100萬人民幣（約新台幣425萬元）吧，但孩子遺體送到殯儀館後3個多月的存屍費，說是要讓我們家屬自己出。」

「至今都沒有說這個事該怎麼處理，我們多次去焦作市法院詢問什麼時間開庭，法院只是說『快了、快了』，就是確定不了具體日期。」媽媽無奈表示，法院之前說是受疫情影響，要等疫情結束才能開庭審理，「最近一次是4月初，我們去問，法院還是說快了，我們一直等著開庭審判。」

她說，「4月13日，焦南分局通知我們去領火化的文件，就是說讓我們辦理火化手續後，法院才會考慮開庭審理。」媽媽提供的焦作市公安局焦南分局刑事科學技術室出具給焦作市殯儀館的證明文件顯示，「屍體已經法醫檢驗完畢，不需要繼續保留，可以火化處理。」

媽媽表示，他們最不能理解的是，有些事還沒解決，為什麼急著讓家屬先火化孩子遺體，「事情還沒有解決完，我作為孩子的媽媽，怎麼忍心讓孩子不明不白地就這麼走了？」

「案件在去年7月8日就已經立案了，但什麼時間開庭還沒有排期。」4月14日，焦作市中院工作人員表示，王女投毒案已由焦作市檢察院移交起訴到焦作市中院，「一般案件的開庭，都是由法官根據自己審理案件的進度通知書記員具體安排開庭時間。」

對此，媽媽悲泣，一家人一直在等法院開庭，但是每多等一天，想起失去的兒子，內心就會增加一份痛楚，他們也不知道這樣的痛苦何時是盡頭。

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