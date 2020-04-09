人妻懷孕8個月…肚子突然沒動靜　照超音波醫生驚呆：怎麼變「麻花捲」！

▲孕婦懷胎8個月肚裡突然沒動靜，醫生一查驚呆了。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省株洲市一位年輕孕婦在懷孕8個多月時，突然覺得肚中的寶寶不對勁，胎動次數突然急速下降，自我觀察2天後，症狀依舊沒有緩解，急忙去醫院求診。沒想到，醫生一照超音波當場嚇呆，胎兒臍帶竟然扭成「一根超大麻花了」。

據《看看新聞》報導，因為寶寶太久沒有動靜，懷孕8個多月的譚女實在太害怕，生怕孩子有什麼危險，3月27日來到株洲市二醫院檢查。醫生診斷後懷疑胎兒可能有缺氧、胎兒母體輸血症、睡著了等情況，建議孕婦立馬超音波檢查。

沒想到，醫生一照發現，長約40公分的胎兒臍帶竟被扭轉了30多圈，硬生生扭成了一根「麻花」。醫生表示，「胎兒臍帶呈螺旋較密的狀態，導致臍動脈流速減低了很多。」

▲醫生診斷。（圖／翻攝自看看新聞）

株洲市二醫院產科主任鄧文媛診斷，需要立刻開展緊急剖宮產手術。通過各科室全力配合，5分鐘後，一個重2公斤的寶寶平安降生。

鄧文媛表示，臍帶異常比較常見，這是由於胎兒活動造成的，但扭轉如此厲害的很少見，「一般正常的生理性扭轉可達6至11圈，像患者這樣扭轉達30多圈的，只能說是這位寶寶在宮內太調皮了。」

目前，經過幾天的住院觀察，嬰兒狀態不錯。醫生提醒，孕期一定要按時產檢，定期做胎心監護，懷孕28周起一定要留意胎動變化，做好一有情況隨時去醫院的準備，一旦發現胎動次數異常或者規律改變，要及時檢查，挽救胎兒。



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