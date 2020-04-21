確診官兵「會女友」活動路線曝　頭份3間店僅1間停業！縣府：無強制力

▲確診官兵所到之處，苗栗縣政府展開全面消毒工作 。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

海軍敦睦艦隊爆發首宗艦隊群聚感染，其中案404的27歲男士官確診個案，15日下船後一路北上曾到苗栗與女友相聚，苗栗縣政府20日也公布他17日到苗栗所停留的4個地點；縣府也在周遭進行大消毒動作；不過，他到過的其中1間店自主停業，全聯及思夢樂已消毒卻仍照常營業，縣府說沒有強制力要求停業。

苗栗縣政府表示，27歲男士官15日下船回家後，17日北上苗栗會女友，中午到頭份五花馬水餃館品嘗美食，下午與女友家人北上新竹峨嵋湖遊玩，晚間再回到頭份逛全聯，10分鐘後緊接著轉往隔壁流行服飾店；這名男士官所到之處通通曝了光，比較他在台中所到過的店全都自主停業，卻只有頭份五花馬自主停業14天，其餘2間消毒後皆正常營業。

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▲▼除了五花馬自主停業14天外，其餘2間皆自行消毒後繼續營業，苗縣府也派消毒車在周邊進行消毒工作。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗疫情指揮中心指揮官陳斌山指出，「目前縣府沒有強制力可以要求他們停業，可是我們有私底下再去跟他們勸導，希望說他們做好自己的防疫措施」；縣長徐耀昌為防範疫情感染，除派員清潔消毒外，特別指示環保局針對確診活動地點加強實施戶外周邊落實防疫消毒作業，讓民眾安心、安全生活。

環保局長陳華盛呼籲，現階段有確診活動軌跡後，為將風險降到最低，除持續由防疫消毒大隊加強防疫消毒外，更加強活動地點周邊防疫消毒作業，同時呼籲民眾毋須恐慌，出入公共區域或營業場所均須戴口罩等落實社區防疫、營業場所環境消毒參考指引、勤洗手，才能有效的杜絕病毒。

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