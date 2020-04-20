苗栗男點「850元燒烤」沒付錢落跑　業者PO網...3店家跳出來：就是他！

▲這名男子1手抱著啤酒，到燒烤店點餐後，謊稱錢不夠回車上拿，就再也沒回來了。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名男子，18日晚間前往市區1間燒烤店買烤肉，卯起來點了850元的食材後，謊稱錢不夠要回車上拿錢，將烤好的東西拿走就沒有回來了；女老闆一氣之下將畫面PO網找人，沒想到竟有3家店回應，也曾遭到此人詐騙，請大家多多注意。

彭姓女業者表示，這名男客人在19日晚間11時左右來店裡，點了一些東西說晚點過來拿，先去買別的東西，15分鐘過去，回來手上拿了2手啤酒，邊講電話邊加點了4支肉串，這時候第1次點的東西已經烤好，後面點的還在烤爐上，也告知總共850元，他回錢不夠先回車上拿，順手將那包拿了就走，也沒再回來了。

彭姓業者越想越不對，就把整件事PO上網，並在網路上公布男子影像，也在上面留言說「嗯...就這樣，一去不再回來，希望這位客人你是真的忘了回來結帳，不是故意跑單，我們已經調閱相關的監視器畫面，希望你盡快跟我們聯絡，不然尋求法律途徑。」

網友紛紛出面撻伐，留言表示「穿的人模人樣，盡幹這些事」、「這年頭什麼人都有」、「報警啦」、「公佈給大家知道」等等；沒想沒到竟有3家店家也私訊這彭姓業者，說也曾經被這人騙過，都是用外帶方式，假裝沒錢回頭去拿，結果都落跑不見；苗栗警方說，目前尚未接獲店家報案，也請受害店家趕快報案，警方受理後，將全力偵辦。

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