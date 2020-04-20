敦睦艦隊有機密任務！　王定宇證實：除訪帛琉以外有「19天的額外航程」

▲海軍敦睦艦隊遠航訪問友邦帛琉。（圖／取自中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

海軍敦睦艦隊遠航近一個月，途中拜訪友邦帛琉，未料返台後有24名官兵感染新冠肺炎。外界質疑為何防疫期間海軍執意要遠航？是否還有去其它國家？對此，民進黨立委王定宇證實，這將近30天的航程中，據瞭解確實有「額外航程」訪問帛琉以外的機密任務。

針對外界質疑，王定宇20日在臉書提出兩件事讓國人了解，「為什麼防疫期間，還決定執行敦睦遠航」？第一，王定宇指出，敦睦艦隊自3月5日出發，3月12日抵達帛琉，用了7天多，可是回程是3月15日從帛琉出發，抵達左營軍港的時間是4月9日，用了25天多，這當中多了近19天的「額外航程」，據瞭解「額外航程」沒有靠港靠岸，「額外航程」是進行訪問帛琉以外的重要機密任務。

王定宇強調，這些海軍官士兵是在執行任務，不是連續假期去玩，不宜過度污名化遠航訓練，更不應該對這些海軍官兵獵巫。

第二，王定宇表示，從4月9日到15日，敦睦艦隊6天都在左營軍港的消息不完全正確，因為在4月11日、12日，中共遼寧號航母和五艘護衛艦正好在台灣東部外海，而剛剛遠航回台的岳飛艦和康定艦，官兵都還沒有離艦，馬上受命出港對中共航母艦隊進行監控，並非閒置在左營港內。