「確診海軍吃壽司」爆2危機！想到爭鮮蓋子就狂抖　這點更恐怖：離西門很近

▲家樂福桂林店緊急宣布暫停營業一日全面消毒。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

敦睦艦隊磐石艦群聚感染已累計24人確診新冠肺炎，其中1例設籍北市。對此，台北市副市長黃珊珊20日受訪指出，4月17日下午三點到四點跟女朋友去，騎摩托車到桂林路家樂福爭鮮吃飯，過程中把口罩取下用餐，共接觸25人。消息在PTT引發一陣譁然，不少人都認為，儘管店家緊急消毒了，但還是有2大危機存在。

關於磐石艦確診「北市1例」，黃珊珊指出，北市一例行蹤明確，回到左營之後回到台北，見了女友，有搭乘公共運輸，全程戴口罩。只有4月17日下午3點到4點跟女朋友，騎摩托車到桂林路家樂福爭鮮吃飯，用餐時拿下口罩，但是餐前餐後都沒有進賣場，到其他地方則有戴口罩，接觸有25個人。

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據了解，目前北市已完成6處消毒，其中一處即為桂林路家樂福。不果儘管消毒作業完成，PTT網友仍在板上點出疑慮，一是餐具畢竟還是重複使用的問題，「壽司上的蓋子會洗過再利用嗎？」「爭鮮的杯子、醬料盤……嗯……」「如果講話口水會不會噴到塑膠蓋上，然後別人摸到呢？」「病毒會不會在上面跟著轉啊轉？」「我覺得蓋子是最抖的。」「餐盤能消毒，蓋子應該不會高溫消毒……」

▲爭鮮裝壽司的器具是重複清洗使用的餐盤。（圖／記者黃士原攝）

一名去過桂林路家樂福的網友則表示，「那家爭鮮是對走道的公開座位，基本上（其他消費者）要上樓去賣場，都會經過（爭鮮）吧！」「那間在一樓，而且很熱鬧，這下不妙了！」「那邊一樓，旁邊還有麥當勞。」

不過該案例的用餐時間是沒什麼人的時段，更多網友擔心的第二點是，吃過飯之後，該名海軍怎麼可能不和女友去逛逛，「西門町旁，完蛋」、「那邊就龍山寺、西門町、中正紀念堂三角形的正中間，不過桂林路家樂福那邊很無聊，去完的通常就是中正紀念堂、西門町、龍山寺挑一個去」、「桂林路家樂福應該是停留休息的，西門町才是主力吧」、「只有去爭鮮的話就是萬幸惹，好不容易才放假會這樣就結束哦？」

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