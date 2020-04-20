警戒剛解除！一回南部「家人跟磐石艦官兵有接觸」　他境遇太邪門...網：超賽

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情。（圖／國防部提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名中部男大生3月期間赴師大辦事，怎料時隔一周就傳出確診案例，得知後他進行14天自主管理，直到這周他回南部家裡一趟，結果更爆發海軍染疫事件，重點是家人與那艘船上的人有接觸（非確診者），所以現在他又得乖乖自主管理了。

男大生在dcard發文勸世，許多人都認為肺炎離自己很遠，完全不會有機會接觸到，遂以隨便心態去看待這次的疫情，然而他就恰巧撞上兩次，只好自主管理14天，「真的拜託，不要不信邪。」

請繼續往下閱讀...

▲原po連兩次進行自主管理14天。（圖／翻攝自dcard）

3月期間，男大生有事去一趟台師大，沒想到隔周就傳出有學生確診，當時指揮中心匡列相關接觸者，分別進行居家隔離及自主健康管理，並於4月13日期滿解除。

那時，他便展開自主管理14天，最後也慶幸沒事，誰知衰神再度找上門，「這周有事回來南部家裡，結果爆發海軍確診，然後我家人有跟那艘船上的人接觸（非確診者），我現在又要自主管理14天，所以阿各位...拜託謹慎看待這次事件。」

▲台師大日前進行全校大消毒。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們紛紛獻上安慰，直呼「保重自己兄弟，只能說你好衰，希望你沒事，然後身為高雄人我也超怕，四個點都在我家附近」、「你真的很賽」、「你是不是柯南」、「超煩，我姐姐她室友的男友是那批海軍的其中一個，還沒確診但很危險，然後那室友有跟她男友見過面了」、「一開始我也覺得好像離我很遠，後來白牌司機就醫的醫院在我家附近後，我就不這麼認為了」、「拜託各位不要僥倖的心態了，戴好你的口罩，俗話說遠在天邊，近在眼前」。