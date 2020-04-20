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海軍官兵確診足跡台南防疫大作戰　百貨員工怨：休館算他們的假！

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▲海軍官兵新冠肺炎確診個案台南足跡一一曝光，台南市政府進行防疫大作戰。（圖／記者林悅翻攝）

▲海軍官兵新冠肺炎確診個案台南足跡一一曝光，台南市政府進行防疫大作戰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

海軍確診個案台南足跡一一曝光，市府要求相關百貨、購物中心、賣場、超商、景點…休館全面消毒，引起員工抱怨不滿，因休館被迫休假算員工的假；市長黃偉哲表示，這是一切為防疫，大家相忍為防疫，若不重建消費者信心，就算今天開館，消費者知道這個地方是確診者來過了，即便消過毒，消費者也不敢來。

▲海軍官兵新冠肺炎確診個案台南足跡一一曝光，台南市政府進行防疫大作戰。（圖／記者林悅翻攝）▲海軍官兵新冠肺炎確診個案台南足跡一一曝光，台南市政府進行防疫大作戰。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲說，針對休館的部份，其實坦白講法律規定僱主必須給員工薪資，也就是說不能用員工自己的假請，但是僱主因為給這個薪資所受的損失，可以跟政府申請紓困，那政府的紓困，到時候是政府買單，那既然要用比較高的標準來重建消費者的信心，市府覺得就要做到位，所以說員工如果有對於僱主是要求使用他們自己的假期的話，他們還是可以來跟市府勞工局來做一個陳述，市府會協調僱主來給薪，而且是用紓困基金來給薪。

▲海軍官兵新冠肺炎確診個案台南足跡一一曝光，台南市政府進行防疫大作戰。（圖／記者林悅翻攝）

對於台南市整體檢疫能量到底夠不夠，還有救護收容集中檢疫所等問題，黃偉哲說，目前集中檢疫的場所是有沒有責任醫院，但是目前為止，因為台南市大概是5、6百人還在居家檢疫，那如果要集中檢疫還有包括集中隔離的話，台南市目前的能量還是夠的，市府已經準備建置第2個後備的，也就是說，既然要超前部署，雖然是疫情往下走，但是如果有個萬一，市府要準備第2個集中檢疫的處所，那目前處所市府還在洽國防部，目前為止還在接洽中，國防部有來看過幾個候選的備用的場地，到目前為止他們會作業，一旦作業完成，市府物資進駐，還有一些病床進駐，那都可能，但希望是備而不用。

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