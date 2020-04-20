張競／請將事件定位為「磐石艦染疫案」　勿再牽扯「敦睦艦隊」

▲張競希望應該定位成磐石艦染疫案，代替「敦睦艦隊」。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）

文／張競

昨天有媒體來訪問我，最後把我惹火，讓我最後破口大罵拒絕受訪；來訪媒體不知從那邊來的靈感，不斷追問我，磐石艦官兵返國後，會不會偷跑下船去碼頭便利商店購物？會不會有人到艦上來收洗衣物？會不會有福利社上貨？會不會有女朋友來碼頭邊私會？我直接了當地回答：「我完全不知道！而且這些問題都是疫情調查，辨識傳染路徑與病源時，主管機關要去掌握的資訊。我根本就不在現場，那能夠胡亂瞎猜誤導資訊。」

沒想到記者跟我說，其他擔任過艦長的都願意提供推論，作出疫病可能傳染途徑判斷，為何您不願臆測一下，滿足觀眾知的權利？我當時氣到大罵三字經，我甚至氣到提醒記者，傳染病防治法第63條：「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金。」這不僅是有違法風險，更是完全違背當過海軍袍澤最基本專業素養與道德良知。

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

海軍每艘艦艇艙間配置不同、作業規範各異，假若沒有充份客觀資訊，就海軍專業要求來說，不應妄下斷語。當年我在某艘陽字號服務時，未曾在陽字號服務過之新任艦長履新報到，我在梯口旁主甲板擔任儀隊隊長，新任艦長校閱儀隊後，未能追著口笛引導士官前往官廳，一個轉向就往前爐水密門前進，幸好我一個箭步向前攔住，才沒搞出難堪場景。但這種事能怪這位艦長嗎？其實完全不能，沒有在特定艦艇服務過，而且又離開艦隊相當時日，資訊又不充份時，當然沒有立場幫媒體記者當福爾摩斯，把老東家當個犯人來辦案子，這實在是沒有品格！

假若媒體真對我的看法有興趣，我倒是有幾點看法與大家分享：

1. 請將事件確實定位為「磐石艦染疫案」，不要再去牽扯「敦睦艦隊」。媒體報導「羅斯福號航艦染疫事件」，有沒有用「第九航母打擊群染疫案」，或者用「美軍訪問越南染疫事件」來稱呼？假若沒有這樣去對待美國海軍，那就拜託拿出公平待遇來報導中華民國海軍—我們本身子弟兵。

2. 沒有人要隱瞞疫情，這個是會致命的傳染病，患者本身、艦上醫官以及海軍高層，甚至再加上國防部，都沒有人會冒上人命風險來掩蓋這種事。染上這種疫病又不是因為去幹了什麼見不得人的事，所產生不名譽後果，因此更沒有理由掩飾。海軍會判斷錯誤，處理也會有不當，但隨意亂下斷語，臆測有意隱瞞掩飾，這恐怕沒有什麼道理。

3. 儘管追查病源起於何處相當重要，但能夠關注疫病止於何處更加重要！三軍統帥出面要海軍徹底檢討，這種話是絕對無法贏得軍心，出面大聲說出，不惜一切代價，絕對要將染病官兵治癒，這才是個真正軍隊靠山要有的品格。

▲總統蔡英文主持「海軍敦睦遠航訓練支隊返國歡迎儀式」。（圖／總統府）

4. 請三軍統帥不要忘記，這些官兵是因為執行敦睦遠航訓練而染上疫病，那個是支持國家外交利益的作戰任務，假若總長在軍機失事後可以授勳厚葬，現在因任務染病官兵，難道不要以更關切積極態度加以診治？為人統帥能否厚待袍澤，就可以檢證出是否冷血，將重點放在醫治與應變才是正途，究責畢竟比不上救命更能穩定軍心。

5. 最後我還是要重申，不要再去檢討當初為何要堅持執行本次任務，敦睦遠航是訓練為主外交為輔，養兵都是要練，就算發生疫情，該幹的活都不能打折扣。將來就算槍林彈雨在前，該上戰場前線拼命，也不能夠打退堂鼓。

6. 外交官員遠赴疫病橫行的異邦，為國家鞏固邦交，最後搞到混身疫病的不計其數，為此喪命者亦有案可查。情報人員隱姓埋名忍辱負重，犧牲自我更是多到不可勝數，中華民國能夠存活，是靠有人要去拼老命，不是靠網路酸民匿名到全球各地去霸凌，更不是事後諸葛亮與講風涼話！

張競／中華戰略學會研究員。中華民國榮民，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士，目前在大學執教國際關係等政治學門課程。勤於媒體針砭時政與探論國際現勢，亦經常接受媒體電訪；偶爾出席政論節目，評論政軍議題。著述文稿課題廣泛，獲得讀者極多迴響。

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