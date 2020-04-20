你收到了嗎？NCC精準追蹤「確診手機足跡」發30萬提醒簡訊



▲陳時中呼籲大眾不要獵物製造對立。（圖／衛生福利部）



記者陳世昌／台北報導



「您曾和武漢肺炎確診個案同時位於同一地點，請注意自身健康狀況」，你的手機收到這個簡訊了嗎？這是追蹤你手機訊號足跡發出的提醒，表示前幾天曾與24位確診官兵「同基地台」活動，目前已發出逾 30萬次，有收到的民眾一定要加強防疫。



中央流行疫情指揮中心針對磐石艦24位確診官兵曾前往30多個地點，透過國家通訊傳播委員會NCC協調電信公司發出提醒簡訊，相關作業人員透露，簡訊通知作業是自19日晚間開始，陸續進行發送，到20日下午估計已發出30萬通以上。

NCC發言人主秘蕭祈宏表示，簡訊主要是中央流行疫情指揮中心針對24位磐石艦確診者，下船之後去過那裡的足跡，因為隨著人移動，手機訊號會從一個基地台換到另一個基地台註冊，讓用戶打電話就可以找得到並連線，這些資料都有紀錄下來。



▲NCC協助「中央流行疫情指揮中心」就確診者的手機足跡透過電信商發送防疫關懷簡訊（圖／記者陳世昌攝）

這次是以24人的手機訊號被記錄的位置及口述足跡「雙軌」去確認，如果有人的手機與這24人的手機在這段時間內，同時在同一個基地台，通通會抓出來並發出關懷簡訊。

NCC基礎設施與資通安全處處長陳崇樹表示，從手機的訊號足跡，確實比口述更加精準，有跟確診者在半小時內同一個基地台cell ID，被認定是有可能或間接接觸，就發簡訊來提醒。



陳崇樹說，他自己在19日晚間也有被傳到簡訊，後來看了一下報導，應該是其中有一位確診者在前幾日有經過台北車站，他在同一時間差不多是7點多有到台北車站，前後約半小時的時間。



但專家解釋，同一個基地台服務的範圍可能達數公里，並不見得一定會與確診者有近距離接觸，所以通知的簡訊內容是以關懷為主，收到的人只要多加注意，做好防疫工作，不需要太過擔心。