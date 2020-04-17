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台灣記者在美國違《兩岸條例》？NCC：先請張經義書面說明

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記者陳世昌／台北報導

「來自台灣的記者」張經義因任職上海東方衛視駐美國白宮特約記者，被陸委會指涉嫌違反《兩岸人民關係條例》，並將交由NCC(國家通訊傳播委員會)負責調查、究責。NCC發言人主秘蕭祈宏表示，目前可能先請他提供書面說明，具體做法還要等NCC內部研議出來再進行。

蕭祈宏指出，此案就是依照《兩岸人民關係條例》來辦理，既然交由NCC來處理，就會請張經義提供書面說明或是什麼的，但這部份還是要研究一下如何做。他表示，記憶中NCC對於類似的案件應該是沒有處理過，沒有前例可參考。

▲張經義背景起底。（圖／翻攝自張經義之《白宮義見》臉書）
▲大陸東方衛視駐白宮記者張經義，其台灣人身份引起陸委會關注、追責。（圖／翻攝自張經義之《白宮義見》臉書）

對於張經義人在美國，東方衛視也不是台灣廣電媒體，該怎麼進行調查、約談？蕭祈宏表示，可能先請他提供書面說明，具體做法可能還要等NCC內部研議出來再進行。

陸委會17日強調，上海東方衛視是陸方黨務以及政務系統直屬的事業單位，張經義已涉及違反兩岸條例第33條中，國人不得擔任中國大陸黨政軍或團體相關職務或為其成員等相關規範，將會同相關主管機關依法查處，最高可開罰50萬元新台幣。

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