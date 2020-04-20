丁允恭聲明「燒國旗衣」非侮蔑　洪孟楷再嗆聲：根本不了解嚴重性

▲國民黨立委洪孟楷 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

總統府發言人丁允恭20日上午接受媒體訪問時，身穿一件「火燒國旗」的上衣，遭國民黨立委洪孟楷批評輕藐態度。丁允恭解釋是戲劇紀念T-shirt，但洪孟楷仍質疑，這無關戲劇，也不代表發言人能想穿什麼就穿什麼，痛批發言人根本不了解事情嚴重性及敏感度，「蔡英文總統，這樣的人，真的適合擔任您的發言人嗎？」

針對洪孟楷的批評，丁允恭上午解釋，該件上衣是台灣當代史戲劇的主題T-shirt，主題是台灣民主化過程中間，相關的抗議場面的抽象式表述，並非在侮蔑國家，而是呈現民主得來不易。

▲丁允恭穿「火燒國旗衣」受訪。（圖／丁允恭臉書、記者陶本和攝）

不過，洪孟楷下午再次於臉書貼文表示，雖然發言人表達是知名戲劇的紀念衣，但不代表發言人能想穿什麼就穿什麼，因為國旗是國家象徵，過去這段時間，無論是口罩外交時國旗貼在外箱上、還是蔡英文總統授旗、中華隊球賽的大國旗、還是國際橋牌社裡的劇照、對國旗也都是尊重看待。

洪孟楷認為，發言人的解釋，凸顯根本不了解事情嚴重性及敏感度，「蔡英文總統，這樣的人，真的適合擔任您的發言人嗎？」

洪孟楷表示，什麼場合、什麼身份穿什麼衣服，這是最基本的原則，今天如果是一般民眾，要穿什麼衣服都是他的自由。但一位領國家公帑、對外代表總統發言的人，身穿燒毀國旗的衣服，即便是戲劇表達，還是大有問題。

洪孟楷說，如同電影常會拍攝「轟炸白宮」的片段，但如果我駐美代表穿這樣的衣服前往就職，美國人會做何感想？難道也要硬掰是支持電影？又如同911恐怖事件爆發後，如果有遊客去世貿大樓重遊，但身穿雙子星大樓被炸衣服，難道也要硬凹說尊重歷史？「所以今天有問題的不是戲劇，而是穿衣的人本身心態以及是否在恰當的時刻穿著。」

洪孟楷強調，青天白日滿地紅是團結我國的存在，而蔡英文總統及所有官員在就職前，包括立法委員們，也都曾面對此面國旗宣誓效忠國家，「所以還是要請教蔡英文總統，代表您發言的人身穿燃燒國旗的衣著，您真的沒有覺得一絲的不妥嗎？」

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