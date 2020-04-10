「暗槓口罩」疑慮不斷　洪孟楷批政府給不出實際口罩量

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

儘管政府宣稱口罩日產能已達1500萬片，但民眾實際能領取的數量是14天9片，因此自從宣布捐贈1000萬片口罩給歐美國家及友邦後，外界就出現反對聲浪。對此，國民黨立委洪孟楷10日質疑有多少行政官員曾排隊買口罩，不要不能苦民所苦，並呼籲政府給出口罩詳細數據，確保不會有「暗槓」事情。

洪孟楷表示，口罩實名制3.0上路後，國人14天可以買9片口罩，但可惜的是，即使民眾呼籲起碼每個上班日要有一片口罩可以替換，到目前為止還是無法做到。洪質疑，他自2月開始跟相關部會索取資料，「到底一天國內產能有多少？平均到消費者手上的到底有多少？」到現在還是無法獲得詳細資料。

洪孟楷痛批，政府一方面告訴我們口罩日產量已經達到1500萬片，但另外一方面，國人14天要買10片口罩還是遙遙無期，中間的落差到底在哪裡？「這難道不會有黑數的概念嗎？」

洪孟楷指出，政府一方面要求民眾要排隊買口罩或相關物流來預訂口罩，但另外一方面，卻教導民眾在家蒸口罩，他反問現場行政官員，有多少人自己排隊買過口罩？還是用蒸口罩重複使用？如果行政官員們都不能苦民所苦，何苦讓台灣2300萬國民都要用這樣的方式，持續地沒有辦法使用到足夠的口罩。

洪孟楷表示，台灣身為地球村的一員，對於雪中送炭的舉動，在過去任何國際重大災難時從未缺席，這次也不例外，但政府沒有完整公告每日的口罩生產分配數量，與其解釋政府不會「暗槓」濫用，何不好好跟國人交代口罩的數據跟流向？他強調，不反對口罩口罩外交，但請告訴國人口罩數量是否足夠？人民要知道的是，政府是不是真的能做好事情。