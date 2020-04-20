被爆跟美國「非交換」是「交易」防護衣原料？　外交部還原真相

▲防疫物資與防護衣。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮日前宣布，台美簽訂對抗新冠肺炎共同聲明，並每週捐給美國10片口罩，換取美方為台灣保留30萬件防護衣原料，但被揭露非「交換」而是「交易」。對此，外交部20日還原交涉的過程。

根據揭露的訊息指出，本來這批防護衣希望在台灣加工生產，但是這牽涉到認證、法律跟技術轉移的問題，進而會導致時間拖延；因此，最後決定交給柬埔寨的台商來生產，包含原料和加班、生產費用，每件約100多元新台幣。

對此，外交部還原交涉的過程，事實上疾管署早在2月下旬就已向杜邦接洽「購買防護衣」，不過杜邦的防護衣原料被全球搶購，2月初接洽時，杜邦表示4月底才能給料，5月才能陸續製作完成進口台灣。

外交部表示，在2月25日，經台大公衛學院詹長權院長從中協助與杜邦公司聯繫，經我國政府評估，該防護衣對醫護人員相當重要，我國政府於是與AIT溝通，確保杜邦能夠供應我方。

外交部指出，當時杜邦公司在美國已經沒有原料，在美方協助之下，杜邦願提早在3月初從盧森堡供料，運往柬埔寨製作，目前已交出一批防護衣運抵台灣。

外交部說明，在歐洲疫情爆發之後，全球對防護衣搶料問題嚴重，各國也開始禁止防護衣的原料或成品出口，美方願確保協助我國原料供應，甚至能提早進口，讓我國醫護人員有所保障。

外交部解釋，在3月18日的聯合防疫聲明中，是美方協助確保我方需要的防疫物資在全球搶料的情況下可以提早供應我方需求。

▼防護衣與防疫物資（圖／記者周宸亘攝）



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