迪士尼宣布：10萬員工「即日起放無薪假」共體時艱

▲迪士尼受疫情影響關閉。圖為美國佛州迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情嚴峻，迪士尼受到影響不得不關閉全球主題樂園，本周開始更決定停止支付超過10萬名員工薪資，這種做法將讓迪士尼每月最多可節省5億美元。

據BBC報導，自從美國因疫情封閉管制以來，領取失業救濟金的人數不斷攀升，至今已經超過600萬人，許多人紛紛走上街頭抗議，要求政府重新開放以挽救經濟。

▲▼香港迪士尼。（圖／記者曾俊豪攝）



迪士尼在2019年的最後3個月的總營業收入為14億美元，包括主題公園、周邊產品等。而本次放無薪假的這些員工佔將近迪士尼總職員數的一半。迪士尼表示，會為放無薪假的員工提供全面醫療福利，並敦促美國籍員工盡早向政府申請福利補助。

迪士尼也在3月宣布，迪士尼董事長艾格（Bob Iger）在疫情期間不領取薪資，他是娛樂產業薪資最高的高階管理人之一，去年薪水高達4750萬美元（約新台幣14.25億元）。此外，迪士尼執行長查佩克（Bob Chapek）也減薪50%共度難關。

迪士尼旗下的影音串流平台Disney+相較之下，受疫情影響較小，僅推出5個便擁有超過5千萬訂閱戶數。艾格（Bob Iger）表示，當主題樂園重新開放時，進行體溫檢測及檢查隨身行李將成為必備工作之一。