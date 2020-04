海灘開放人潮大湧入！單日確診新高　「佛州白癡」登推特第一

I live in Florida & am not one of the #FloridaMorons that are flocking to the beaches.. I have family that are nurses and have told me this is a real dangerous virus and to practice safe social distancing still. In the same day we set record new cases we open beaches? pic.twitter.com/i4mb88Bjfu — Anthony Rubino (@palmersacdcbag) April 18, 2020

實習記者陳妙津/綜合報導

美國佛羅里達州17日下午5點部分沙灘及公園重新開放, 在家悶壞的人潮立即湧向海灘,一時之間出現數百人在海邊游泳、慢跑、散步,還有許多人根本沒有戴上口罩,使得美國地區的推特熱搜第一名一度出現「佛州白癡」(FloridaMorons)一詞。

▲▼佛州部分海灘重新開放,大量人潮湧入,還有不少人沒戴口罩。(圖/路透)



A few years ago, I saw that there were people who prefer environmentally-less-efficient lightbulbs *because* they are worse for the environment.



What we're seeing on Florida's beaches today is a segment of the U.S. population that is pro-destruction, pro-failure. #FloridaMorons pic.twitter.com/IEBB9RmCuL — JRehling (@JRehling) April 18, 2020

據《紐約時報》報導,佛州17日通報的新增確診案例數是單日最高紀錄,累計確診病例共25,492例,死亡人數則有748人。一名在海灘上衝浪的民眾甚至告訴記者,「COVID-19不在這,我們一直在這裡玩得很開心。」

While #FloridaMorons trends, I Had the opportunity to shoot the scene at Jax beach today for @Reuters. Hundreds of people out with no real social distancing. Police cars patrolled to prevent people from staying stationary or playing “organizational sports” that create crowds. pic.twitter.com/MQehbTodWd — Samuel Thomas (@SamuelThomas___) April 19, 2020

這種狀況也受到美國網友抨擊,推特上一度大量出現帶有「佛州白癡」(FloridaMorons)一詞的貼文。一名網友則引述歷史事件,勸導佛州居民不要重蹈覆轍,「1918年費城結束西班牙大流感隔離措施後,決定遊行好鼓舞士氣,結果幾天後,該市的醫院病床全滿,後來更有4,500人喪生。」