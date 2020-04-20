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STUDIO A母親節優惠即日開跑　買Mac加購S.A Care 2.0就送防護口罩

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▲▼STUDIO A母親節優惠即日開跑。（圖／STUDIO A提供）

▲STUDIO A母親節優惠即日開跑。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／台北報導

母親節即將來臨，STUDIO A即日起至5/10推出母親節溫馨獻禮，凡購買Mac / iPhone系列主機，加購S.A Care全方位保障計劃，除可享周邊好禮多選一外，再贈知名法式手工蛋糕或鴻參花旗參沛飲禮盒二選一，回饋總價高達14,580元。

STUDIO A指出，即日起至5/10凡購買Mac / iPhone系列主機，加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，除享5%購物金折抵、免費Office 365或以優惠價入手PIX智能潮流LED顯示背包等好禮多選一外，再加贈知名蛋糕店Faya法雅捲捲芒果優格6吋冰淇淋蛋糕(市價1,080元)或鴻參參沛飲禮盒(花旗參滋補液 55mlx10瓶裝，市價950元)二選一。

另外，STUDIO A特別與正崴集團合作，即日起凡購買Mac電腦，加購 SA Care 2.0全方位保障計劃，即贈送「Foxlink防護口罩」50個，讓主機有SA Care 2.0全方位保障的同時，自己也能加強個人防護。

若以陳同學購買16吋MacBook Pro 512GB型機款式為例，原價77,900元，除享教育優惠折扣6,500外，加購「SA Care 2.0 全方位保障計劃」及PIX 潮流LED顯示背包，再贈送蛋糕，總計回饋達1萬4,580元。

若購買最新iPhone11 64GB型機，加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，除可享PQI Type-C to Lightning連接線、SAP單孔快充、Moshi無線充電盤等好禮外，再贈送法雅蛋糕，總計回饋4,140元。

另一方面，STUDIO A也在特定門市推出「SA認證主機」的9折優惠，分別是台北站前、大安、新竹光復、台中中科、台中彩虹、高雄夢時代等；包含MacBook Pro及iPhone 11等機型少量釋出，MacBook Pro 13.3吋256GB原價57,900元，9折後為52,110元，iPhone 11/ iPhone 11 Pro/ iPhone 11Pro max型機9折起。由於限量認證主機各門市機種不盡相同，有意購買的消費者，請直接到現場詢問。

此外，還有 LINE Points 3%回饋無上限、教育優惠、舊機換新機、多台折抵無上限，以及SA點數回饋等多項優惠。

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