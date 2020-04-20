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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然／放寬外役監遴選資格　復歸之路一視同仁

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▲八德外役監堆高機專班結訓，受刑人感動：這是我第一張證照。（圖／記者陳家豪攝）

▲外役監是開放性的矯治機構，培養受刑人自治與守法，使其出監後順利復歸社會。圖為八德外役監。（圖／記者陳家豪攝）

據新聞報導，立法院司法法制委員會於109年4月1日初審通過《外役監條例》修正草案，放寬外役監遴選資格。我國於51年6月5日總統公布《外役監條例》，該條例歷經6次修正，最近一次修正公布為103年6月18日，此次修正能朝放寬外役監遴選資格，值得肯定；不過一向有「受刑聖地」之稱的外役監，受刑人均嚮往，該如何妥適地放寬？筆者願藉本文提供意見。

首先必須先談一下外役監矯治處遇的特色。外役監的特色在於不設圍牆，不置崗哨，是一種開放性的矯治機構，使受刑人能勞動於大自然環境中。因其處遇方式優於「一般監獄」，外役監是以生活自治、縮短刑期，返家探視與眷屬同住，達成培養受刑人自尊、自愛、自治、守法、重紀律的優良習性，進而適於重返社會生活的行刑目的（註1）。

我國會採用外役監，乃因其將受刑人透過適當分類程序，謹慎挑選，進而分配至最低安全管理的外役監，有下述好處：1.減輕監獄擁擠；2.減輕監獄建設費用；3.減輕監獄管理費用；4.養成受刑人勤勞習性；5.給予受刑人自我改善的機會（註2）。

由上述說明，可知外役監既採用最低安全管理的處遇方式，對於「外役監受刑人」的遴選自然非常重要。依現行《外役監條例》第4條第1項，須合於下列各款規定：1.受有期徒刑之執行逾二個月；2.刑期七年以下，或刑期逾七年未滿十五年而累進處遇至第三級以上，或刑期十五年以上而累進處遇至第二級以上。無期徒刑累進處遇至第一級；3.有悛悔實據，身心健康適於外役作業。

受刑人符合前述「積極資格」即可參與遴選，但不得有下列「消極資格」，如有下列各款情形之一，不得遴選：1.犯《刑法》第161條之罪；2.犯《毒品危害防制條例》；3.累犯；4.因犯罪而撤銷假釋；5.另有保安處分待執行；6.犯《性侵害犯罪防治法》第2條第1項所列各款之罪或《家庭暴力防治法》第2條第2項之「家庭暴力罪」（《外役監條例》第4條第2項）。

目前《外役監條例》既已在立法院進行修正，筆者曾撰文建議因外役監成效不錯，且目前「一般監獄」又人滿為患，普遍超收，可以考慮擴大收容對象，涵括對於無再犯之虞的受刑人，如：公務員貪污罪及其他公務員身分犯罪、過失致死罪、各項行政刑罰罪等之受刑人（註3）。不過目前在立法院對於遴選資格討論甚多，其中有立法委員主張，如有貪污犯、經濟犯之犯罪所得尚未追回者，即不該遴選至外役監，筆者贊成。另又有提到「一些權貴犯罪」應予以排除，這應再加慎重考量，因為「權貴犯罪」往往是刑事被告在偵查、審理過程被媒體貼上標籤，如未能有客觀標準並予以明確定義，實不宜一律排除，否則恐將違反「平等原則」，而涉有歧視。

外役監執行目前成效不錯，但仍有須再加強之處，如：1.擴大監外作業範圍；2.降低戒護管理，儘量讓受刑人自我管理；3.加強受刑人工作防護與保險；4.對新收外役監受刑人考核制度（註4），盼我國外役監的行刑工作未來能更加完善！

附註

註1、黃芳進撰：「武陵外役監矯治處遇之特色」乙文，載獄政管理研究全編輯：獄政管理專刊論文集(一)，頁384，民國78年6月再版。
註2、方子傑譯：「美國外役監制度」乙文，載獄政管理研究全編輯：前揭書，頁389〜390。
註3、李永然、黃隆豐等著：《監獄真相大揭露》，頁160，民國107年5月，永然文化公司出版。
註4、李永然、黃隆豐等著：前揭書，頁160〜161。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。

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