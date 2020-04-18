花蓮監獄毒品課程創新作為！女受刑人種植向日葵體驗生命教育

▲▼毒品收容人栽種向日葵，藉由向日葵成長到開花的種植過程，對毒品處遇收容人進行生命教育。（圖／花蓮監獄提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮監獄針對毒品犯罪者除延續7大面向課程外，增加了向日葵生命教育園藝治療，協助毒品收容人改善人際互動模式，也可助其療癒身心，促進生活適應，是該監毒品課程的創新作為。

向日葵生命教育課程對象為女性受刑人，講師分別由該監的心理師及毒品個管師擔任，心理師帶領毒品收容人進行向日葵栽種，在栽種過程中，觀察植物的生長變化，希望藉由採收向日葵種子，從播種、發芽、成長到開花的種植過程，對毒品收容人進行生命教育。毒品個管師帶領進行「聆聽植物、理解人心」生命教育讀書會，透過閱讀「植物的翻譯師」進行植物與人的對話。

個管師表示：「植物雖然無法說話，但藉由生長的方式來表達自己的需求，例如枯萎是否缺水、還是給予過多的水份，這皆須透過仔細觀察來了解，靜心觀察也是人與植物間溝通的方式，猶如人與人之間的關係也是如此。」希望藉由探討植物的生長，與學員一同分享，並深入討論家庭與人際之間溝通及情緒的關係。

典獄長葛煌明表示：向日葵花名的本身就有激勵的意味，開花時，花朵會隨著太陽而旋轉，喜歡日照充足而溫暖的環境，黃金色的花朵，種子數量眾多，植株站立姿態挺拔，顯示其生命具有活力，也象徵希望與自信，可隱喻人生的正向意義。讓毒品收容人重新省思生命價值，提升自我肯定的能力，促進社交技巧及人際互動，進而能夠調節情緒，安定身心健康，提升自我穩定度，重新獲得內在的寧靜與安穩，也學習對生命有正向樂觀的期待與希望。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。