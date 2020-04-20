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金項鍊藏手裡圖私吞　監所管理員暗槓收容人遭判刑定讞

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▲▼監獄，受刑人，監獄管理員，獄政人權，鐵窗。（圖／記者周宸亘攝）

▲前台北看守所管理員私吞金項鍊，遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）　


記者吳銘峯／台北報導

曾任台北看守所管理員的男子高綱鴻，2018年間在監所中辦理收容程序時，將大陸籍董姓收容人的金項鍊藏放在手掌內，企圖私吞，遭收容人事後發現。所方報請廉政署查辦，高男稱金項鍊已經丟棄，無法找回。最高法院審理後，採信一二審見解，將高男判刑1年定讞。

判決指出，現年32歲的高男當時為台北看守所戒護科夜勤約聘管理員，案發於2018年10月6日，當天夜間有一名大陸籍的董姓竊嫌，因遭法院裁准收押，被送到看守所來。高男辦理新收程序與物品保管手續時，竟將董男1.033兩的金項鍊，偷偷藏放在手掌裡，不但沒有登記在簿，還蓋上清點完畢、全數保管的章。

董男進入舍房後，同房的收容人協助他檢查物品保管分戶卡，董男這時才發現自己的金項鍊沒有被紀錄到，即刻向所方反應，所方調閱監視器才發現是高男所為，但高男並未交出金項鍊，反而說金項鍊已經被他丟棄，所方將他帶往廉政署自首。檢方依照《貪污治罪條例》中的「侵占職務上持有非公用私有財物罪」提起公訴，高男也辭去管理員職務。

法院審理時，高男坦承犯罪，還說因為擔心變賣、典當會被循線查獲，於是隨手將金項鍊丟棄，但高男所稱的丟棄處並無監視器，所方無法追蹤金項鍊流向。最後法院仍認定高男有罪，考量當時高男私吞的金項鍊依照當時的公告牌價總價為為新台幣4萬8035元，符合《貪污治罪條例》規定中的犯罪所得低於5萬元得依法減刑的規定，且高男在犯後也繳回犯罪所得，一二審法院均將他判刑1年。案經上訴第三審，最高法院20日駁回上訴定讞。

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