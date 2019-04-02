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不滿林益世申請外役監過爽牢　時代力量黨團提修法

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▲▼ 立法院時代力量黨團召開「別再縱放下一個朱婉清」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量立法院黨團召開「別再縱放下一個朱婉清」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團2日召開記者會表示，現行《貪污治罪條例》與《外役監條例》存在明顯法律漏洞，因此由黨團提出修正草案，希望彌補法律在適用上之漏洞。時代力量黨團總召徐永明也提醒總統蔡英文，現階段除了忙於總統初選，執政三週年也快到了，大家想要知道當初就職最受歡迎掌聲也最大的司法改革，究竟做到什麼程度？

徐永明表示，前中央廣播電台董事長朱婉清2000年因侵佔央廣公款，遭求刑一年多被通緝，最後棄保潛逃至美國，於法律追訴期過後，2016返台後竟還大擺宴席，立委黃國昌也批評，一個貪污犯沒有付出任何代價，竟還囂張跋扈，公平正義到底何在？

黃國昌說，央廣由政府編列預算，董事長也是官派，朱婉清這個董事長污了職務上的公款，最後卻依「業務侵占罪」起訴而不是「貪污治罪條例」，不只刑期輕，追訴權時效也較短。黃國昌指出，過去也曾有類似案例，此個案卻非常神奇的用業務侵占起訴，十年過去台北地方法院還做了免訴判決，讓這個貪污犯回台大宴賓客、囂張跋扈。

黃國昌擔心，此案一開將後會無窮，因此由時代力量黨團提出《貪污治罪條例》修正草案，明確要求「由政府捐助之財團法人，其專任職員及董事長，就其受政府編列預算補助而從事於公共事務之行為，視同本條例所定之公務員」。

另外，時代力量黨團也就《外役監條例》提出修正草案，要求有關外役監實質要件的審查必須落實，將現行之「有悛悔實據」修正為「有具體事實足認已承認犯行並誠心悔過」，另外增列「犯貪污治罪條例之罪或重大經濟犯罪，其依法應沒收或追徵之犯罪所得，尚未追回者」以及「縮短刑期之規定，於犯貪污治罪條例之受刑人，不適用之」。

徐永明表示，外役監已經快變成貪污犯的樂園，包括台中高分院前法官胡景彬、前營建署長葉世文，聽說前行政院秘書長林益世不斷在申請，因此主張應將貪污犯排除在外。

黃國昌指出，目前外役監收容比例最高的，正是犯《貪污治罪條例》的貪污犯，大嘆「權貴果然不一樣」。黃國昌接著說，許多有錢有勢的人犯了案，刑期乍看之下很重，但實際上常利用權勢進入外役監服刑，不只過得比較舒服，週末假日還可以回家探親，真正實質的效果則是可以大幅度的縮刑。依據《外役監條例》的「縮刑制度」規定，坐一個月的外役監大約能抵兩個月之刑期，因此才會出現社會上常見的貪污犯很快就能假釋的新聞。因此，時代力量主張「誠心悔過」的實質要件審查要落實，且貪污犯若繳回不法所得，到外役監服刑仍要排除縮短刑期的適用。

徐永明表示，朱婉清案雖已是陳年舊案，但這絕不僅是單一個案，包括近期林益世也都紛提出外役監之申請，這些法律漏洞都亟待解決。另外，徐永明也提醒司法及法制委員會要趕快排審，行政部門也要對此提出對案，落實蔡英文司法改革的政見，讓大家在總統就職三週年前能明確看到「牛肉」何在。

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關鍵字：徐永明,黃國昌,時代力量,外役監,林益世

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