曾犯殺人、強盜等重罪！刀疤大哥更生變包水餃暖男

▲法務部長蔡清祥期望社會多多接受更生人。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

曾犯下殺人、強盜等重大刑案的大哥郭珈瑋，在監服刑期間兒子出生，但他沒能盡人父的責任，還經歷妻子、父親等家人相繼過世，讓他在獄中痛改前非。他出獄後向更生保護會貸款18萬元，創業賣起水餃，個性轉變成暖男。法務部長蔡清祥稱讚他，浴火重生的更生人才是最具說服力的改過模範。

現年48歲的郭珈瑋臉上仍有長長的刀疤，代表他曾在刀口討過生活。他1991年因殺人、強盜等案遭判刑20年定讞，先後在台中、台北、嘉義、台南明德外役監服刑，2000年獲得假釋，出獄後從事家電維修。但卻因遭人縱火，又犯下恐嚇、槍砲等罪遭判刑7年4月定讞，再度入監，加上先前的殘刑，他這次服刑到2016年8月才再度假釋。

郭珈瑋生命歷經大風大浪，出獄後能真正改變的原因，他自己認為是家人的因素。入監期間雖然兒子出生，但卻無法親手抱到兒子。之後妻子、妹妹、父親、哥哥相繼過世，讓他驚覺不能再重覆以前的生活，決定發憤圖強，就讀獄中補校。此外，母親、姐姐以及未成年的兒子不離不棄，成為支持他最大的力量，郭珈瑋也決定要成為家中的支柱。

他假釋後因為更生人的身分求職並不順利，因此向更生保護會桃園分會尋求就業轉介，經由分會耐心的關懷與就業轉銜，郭珈瑋先貸款18萬元，以車庫為根據地，賣起冷凍水餃。由於用料實在又健康，他的生意逐步步上軌道，他有感於取之社會也需回饋社會，還提供社區弱勢孩子免費用餐。刀疤大哥成功更生，成為了社區中的暖男爸爸。

法務部長蔡清祥4日邀請他進法務部，親口訴說他的經歷。蔡清祥表示，更生人在復歸社會時遭遇許多困難與挫折，造成很多更生人就走回重新犯罪的老路。因此法務部長期推動更生保護工作，發現個案能更生成功的要素，除了個案本身強烈的改變意願外，家屬不離不棄的支持更是一大關鍵。因此他上任後就提出「援助家庭」概念，要針對收容人及更生人家庭提供各項援助及服務，協助家庭解決困難，進而讓家庭成為收容人和更生人回歸社會的支持力量。本次希望透過郭珈瑋生命經驗的分享，能夠轉變社會大眾對更生人的刻板印象，願意給予其機會和溫暖，幫助他們重返社會。

