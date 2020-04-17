　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林益世獲假釋即返鳳山老家！　彭愛佳陪同赴地檢署報到…全程不發一語

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼林益世出獄。（圖／記者徐文彬攝）

▲林益世16日身穿藍衣從八德外役監獄走出來。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪正達、徐愷昕／高雄報導

前立法委員林益世因財產來源不明罪遭判2年定讞，2018年入監服刑1年半，日前申請假釋獲准，16日從八德外役監獄步出後，晚間10點左右返回高雄鳳山老家。今早則在妻子彭愛佳的陪同下前往橋頭地檢署報到，整個過程約40分鐘，隨後就快步上車離開，全程不發一語。

林益世在擔任立委期間，曾「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，陳啟祥再度前來請託林益世時，林益世要求以8300萬元做為協助處理續約之代價，並要求將該8300萬元以現金分成3000萬元、3000萬元及2300萬元3份。

全案經檢方提起公訴後，林益世被判刑7年4個月，而他提上訴後，二審改判13年6個月徒刑、褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。案經上訴第三審，最高法院僅將「財產來源不明罪」部分，處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1580萬元定讞；至於貪污部分，則撤銷發回高等法院更審。

林益世2018年9月底入監服刑，而他日前申請假釋獲准，高院更審法官則再度開庭，提訊林益世到庭，審酌是否要接續羈押林益世，但最後裁定不需羈押，但限制出境、出海8個月，並維持保金5000萬元及每週到警局報到一次等。

▲▼林益世即將發監，與妻子彭愛佳牽手到高院開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲林益世17日早在妻子彭愛佳陪同下前往橋頭地檢署報到。（ETtoday資料圖／記者吳銘峯攝）

16日林益世獲假釋出獄後，深夜10點左右抵達高雄鳳山老家，據了解，昨晚因轄區內派出所沒有收到相關公文書，所以他沒有到派出所報到，但17日早上林就在妻子彭愛佳的陪同下赴橋頭地檢署執行科報到，由檢察官及觀護人告知假釋後的注意事項，整個過程約40分鐘，隨後就快步上車離開，全程都不發一語。

►偷偷分享少女秘密！

【相關新聞】

快訊／林益世假釋出獄！深藍色上衣包緊緊「完全認不出」　低調騙過媒體

快訊／林益世假釋獲准　高院限制出境出海8月、維持每週到警局報到

ET快訊
聲請停止罷免才9天！　韓國瑜遭駁回「關鍵原因」曝光
iPhone電池壽命大評比！　「續航王」原來是這款
快訊／韓國瑜聲請「停止罷免」　遭法院裁定駁回！
大逆轉！欠繳1.8萬罰款房子被法拍　行政執行署同意「暫緩點交
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聲請停止罷免才9天！韓國瑜遭駁回「關鍵原因」曝光…法院798字揭理由

熟睡中遇鄰登門吵架！互推扭打還拿剪刀猛刺…屏東女被逮嘆：我才是被害人吧

林益世獲假釋即返鳳山老家！　彭愛佳陪同赴地檢署報到…全程不發一語

離奇車禍！機車衝撞卡護欄和電桿間　苗栗男飛趴排水溝底亡

欠1.8萬罰款250萬房屋被法拍！「強制執行」今逆轉…執行署：暫緩點交

獨／公車輾斃妙齡女　肇事司機再辯「疲勞駕駛」　死者父：你根本沒煞車

「肉彈」猛撞警腰腹黑青　台中男掰：我手揮一下而已

粉紅巡防艦出場！　海巡署曬夢幻照：盼性別平權像呼吸一樣自然…網讚爆

旅美夫婦發病還回台灣！蘇貞昌說「不要太計較」　桃檢「沒在客氣」分案調查

驚見老公藏「性愛工具」：一起3P！小三還爽讚「屁屁有彈性～」　正宮崩潰

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

聲請停止罷免才9天！韓國瑜遭駁回「關鍵原因」曝光…法院798字揭理由

熟睡中遇鄰登門吵架！互推扭打還拿剪刀猛刺…屏東女被逮嘆：我才是被害人吧

林益世獲假釋即返鳳山老家！　彭愛佳陪同赴地檢署報到…全程不發一語

離奇車禍！機車衝撞卡護欄和電桿間　苗栗男飛趴排水溝底亡

欠1.8萬罰款250萬房屋被法拍！「強制執行」今逆轉…執行署：暫緩點交

獨／公車輾斃妙齡女　肇事司機再辯「疲勞駕駛」　死者父：你根本沒煞車

「肉彈」猛撞警腰腹黑青　台中男掰：我手揮一下而已

粉紅巡防艦出場！　海巡署曬夢幻照：盼性別平權像呼吸一樣自然…網讚爆

旅美夫婦發病還回台灣！蘇貞昌說「不要太計較」　桃檢「沒在客氣」分案調查

驚見老公藏「性愛工具」：一起3P！小三還爽讚「屁屁有彈性～」　正宮崩潰

三星本月將巨幅減產60％！　單月僅計劃生產1000萬支手機

中職／鼓勵被兄弟圈粉　外媒列出支持3大理由

丁噹宅家萬人陪慶生　鼓鼓、蕭秉治送禮催婚「盡情吃肉串」

聲請停止罷免才9天！韓國瑜遭駁回「關鍵原因」曝光…法院798字揭理由

台積電大漲近7%！台股收盤強彈221點　逼近10600點關卡

李國毅也瘋栗子頭！　新角色造型「剪掉旁分瀏海」紛絲狂讚：好帥

昔日蘋果觸控面板供應商自救　8.4億賣台中西屯廠

7貓棄5星城堡「條狀佔床」揪伴打呼！　媽卑微喊話網笑噴

韓國瑜聲請停止罷免遭駁回　罷韓團體研判他還有動作：來直球對決吧！

劉嘉玲百萬愛馬仕、PP錶上身　防疫造型像麥可傑克遜

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

竹科女一家4口住3坪側睡　夫嗆剁她

尾隨外送員見妻跟女大生滾床　人夫怒求償

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

竹科男約妹子　見「圖文不符」秒落跑

陸軍269旅命案　中尉排長身亡

親見「妻與閨蜜摟抱親嘴」！夫心碎輕生

快訊／北市又傳砍人！幫派追殺到急診室

驚見老公喊：一起3P！小三狂讚屁屁有彈性～正宮崩潰

旅美夫妻返台確診　檢方分案偵辦

更多熱門

相關新聞

高雄租或買月負擔相同　專家：難就難在一件事

高雄租或買月負擔相同　專家：難就難在一件事

新冠肺炎疫情雖然沒有打趴房市，但確實讓新建案或中古屋的銷售都陷入困境，很多本來想買房的民眾也暫時繼續租屋觀望，希望房價可以再下修。不過就統計數據看，高雄仍是「租不如買」的好地方，同樣30坪的房子，每月租金跟房貸差不多都是1.7萬元，相較之下若手中有足夠自備款，確實買比租更划算。

為何殺小燈泡的兇手不判死刑？

為何殺小燈泡的兇手不判死刑？

影／林益世假釋「鴨舌帽+口罩」低頭離開外役監

影／林益世假釋「鴨舌帽+口罩」低頭離開外役監

高雄女監自營工廠這項產品爆單...力推「關懷惜食券」

高雄女監自營工廠這項產品爆單...力推「關懷惜食券」

即／林益世出獄！深藍色上衣包緊緊　低調騙過媒體

即／林益世出獄！深藍色上衣包緊緊　低調騙過媒體

關鍵字：

林益世假釋出獄報到地檢署鳳山高雄彭愛佳

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

全球「最安全國家」名單曝！台灣第七

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面