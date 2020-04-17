林益世獲假釋即返鳳山老家！　彭愛佳陪同赴地檢署報到…全程不發一語

▲林益世16日身穿藍衣從八德外役監獄走出來。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪正達、徐愷昕／高雄報導

前立法委員林益世因財產來源不明罪遭判2年定讞，2018年入監服刑1年半，日前申請假釋獲准，16日從八德外役監獄步出後，晚間10點左右返回高雄鳳山老家。今早則在妻子彭愛佳的陪同下前往橋頭地檢署報到，整個過程約40分鐘，隨後就快步上車離開，全程不發一語。

林益世在擔任立委期間，曾「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，陳啟祥再度前來請託林益世時，林益世要求以8300萬元做為協助處理續約之代價，並要求將該8300萬元以現金分成3000萬元、3000萬元及2300萬元3份。

全案經檢方提起公訴後，林益世被判刑7年4個月，而他提上訴後，二審改判13年6個月徒刑、褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。案經上訴第三審，最高法院僅將「財產來源不明罪」部分，處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1580萬元定讞；至於貪污部分，則撤銷發回高等法院更審。

林益世2018年9月底入監服刑，而他日前申請假釋獲准，高院更審法官則再度開庭，提訊林益世到庭，審酌是否要接續羈押林益世，但最後裁定不需羈押，但限制出境、出海8個月，並維持保金5000萬元及每週到警局報到一次等。

▲林益世17日早在妻子彭愛佳陪同下前往橋頭地檢署報到。（ETtoday資料圖／記者吳銘峯攝）

16日林益世獲假釋出獄後，深夜10點左右抵達高雄鳳山老家，據了解，昨晚因轄區內派出所沒有收到相關公文書，所以他沒有到派出所報到，但17日早上林就在妻子彭愛佳的陪同下赴橋頭地檢署執行科報到，由檢察官及觀護人告知假釋後的注意事項，整個過程約40分鐘，隨後就快步上車離開，全程都不發一語。

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