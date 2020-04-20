Galaxy Note 20電量上看5000mAh！　三星：沒有推延發佈計劃

▲傳三星下支旗艦手機電量擴大至4000mAh以上。（圖／Galaxy Club）

記者謝仁傑／綜合報導

盛傳三星下一個旗艦產品 Galaxy Note 20 將於今年上市，儘管離官方預計發佈的時間還有四個月，有關於 Note 20 的產品訊息已經開始出現，電量有了不錯的提升。去年推出的 Galaxy Note 10 配備3500mAh電池，最新曝光的消息顯示 Note 20 電量將與 S20 相同，具有4000mAh電池。

據科技外媒《Galaxy Club》報導，Note 20 電量雖不及 Note 10+ 的4300mAh，但在規格方面，具有更大的顯示器和更大的內存量，且就過往的經驗，Note 20+ 可能會具有比 Note 10+ 更大的電量，或有望搭載 S20 Ultra 的5,000 mAh電池，或可能會選擇4,500 mAh電池。

依照過往慣例，三星將在8月推出 Galaxy Note 20，儘管今年因疫情關係，許多品牌不得不選擇在線發佈或甚至推延產品發佈日期，但三星在兩週前證實，目前沒有推延旗艦產品發佈的計劃，意味著 Note 20 和 Note 20+ 仍可能會在8月下旬或9月初上市。



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