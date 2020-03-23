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規格極度相似！爆料稱三星Galaxy Note 20就像「具備S Pen的方形S20」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Galaxy Note 20渲染圖。（圖／翻攝自cnbeta）

▲Galaxy Note 20渲染圖。（圖／翻攝自cnbeta）

記者王曉敏／綜合報導

自三星於上月發表Galaxy S20系例機款後，大家開始將目光聚焦於三星的「下一件大事」Galaxy Note 20上，不過外媒指出，Note 20系列機款與Galaxy S20 Ultra「幾乎所有東西都是一樣的，包括相機」。

科技網站《PhoneArena》報導，爆料達人i冰宇宙（Ice Universe）及Max Weinbach都有充分理由預期Note 20的硬體規格與「S20系列相比不會有太大變化」，三星今年下半年的旗艦機智慧型手機看上去將是一款「具備S Pen的方形S系列機款」。

雖然2019年的Note 10、Note 10+有大舉改變S10系列的外型，包括前、後置鏡頭位置更動等，但事實上，近幾代的Galaxy Note及S系列機款已經愈來愈相似。Note 20與S20系列應該會採用相同的打孔螢幕及方形鏡頭模，相機的硬體部分也不會有太多的創新之處。

雖然多少會受到新冠肺炎病毒全球大流行的影響，但目前疫情的重心已逐漸從亞洲轉移至歐洲，預期三星將可能按原定計畫於7月底發表Galaxy Note 20系列， 若如期發表，最快該機款可能將於8月初開賣。

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