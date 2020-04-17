　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星Galaxy S10 Lite明起在美國上市　售價約19700元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Galaxy S11渲染圖。（圖／取自CashKaro）

▲Galaxy S10 Lite即將在美國上市。（圖／取自CashKaro）

記者陳心怡／外電報導

三星日前宣布，Galaxy S10 Lite將於美國時間4月17日在美國上市，售價為650美元（約新台幣19,700元）。

Galaxy S10 Lite是Galaxy S10旗艦產品的平價版，它具有6.7吋的Super AMOLED Infinity-O全螢幕，Snapdragon 855處理器以及三鏡頭後置相機，包括f / 2.4微距鏡頭、48MP Super Steady OIS AF F2.0廣角鏡頭，以及12MP F2.2超廣角鏡頭。

Galaxy S10 Lite主打使用領先業界的相機技術，除了擁有廣角的主鏡頭之外，還搭載超廣角鏡頭和微距鏡頭，其中超廣角相機具有123度視角，且前後都搭載高解析度相機，再加上最新的Super Steady OIS防手震功能，讓消費者在啟動Super Steady模式時，擁有更高穩定的動態圖像和影片。

此外，Galaxy S10 Lite搭載4,500mAh大容量電池，具備閃電快充功能，並串聯三星生態圈中的APP及服務，包含Bixby、Samsung Pay、Samsung Health等，受到Samsung Knox的國防級隱私防護。

不過，遺憾的是，三星考慮到 Galaxy S 系列開賣不久，因此暫時不打算把 S10 Lite 型號引入台灣。

ET快訊
全台最美高校女神票選出爐！　景美「甜美正妹」奪冠
德國收到百萬口罩「不謝台灣」　蔡英文首度回應了
祥富水產員工認沒拿到薪水　看到肉商搬貨…曝跡象「早就有裁員」
《國土計畫法》立院三讀！縣市國土計畫延1年、功能分區圖延2年
程式碼洩密！　iPhone SE還會有「Plus」版本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone SE拉崩安卓中階手機！　全球4G手機準備跳樓清倉

配備新螢幕「Mini-LED」iPad Pro　傳延至明年初問世

三星Galaxy S10 Lite明起在美國上市　售價約19700元

Apple主機1折特賣會Day 2再引排隊人潮　第一名凌晨一點卡位

匠心為世界用心／世界地球日　ME與你一起節能愛地球

iPhone SE也有「Plus」版本！iOS 14程式碼透端倪

無需電腦！VR遠端面對面溝通　宏達電推出「VIVE遠距應用解決方案」

Apple 特賣會Day 2再爆衝突　排隊民眾不滿被「解壓縮」號碼牌後退10號

不只iPhone SE！蘋果官網悄悄上架「4新品」　最低只要240元

新iPhone SE超甜價將熱賣？通路商三大考量不看好

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

馬麻煮麵太難吃...4歲萌娃2度作嘔 怕母難過燦笑吞下！網：超貼心❤

iPhone SE拉崩安卓中階手機！　全球4G手機準備跳樓清倉

配備新螢幕「Mini-LED」iPad Pro　傳延至明年初問世

三星Galaxy S10 Lite明起在美國上市　售價約19700元

Apple主機1折特賣會Day 2再引排隊人潮　第一名凌晨一點卡位

匠心為世界用心／世界地球日　ME與你一起節能愛地球

iPhone SE也有「Plus」版本！iOS 14程式碼透端倪

無需電腦！VR遠端面對面溝通　宏達電推出「VIVE遠距應用解決方案」

Apple 特賣會Day 2再爆衝突　排隊民眾不滿被「解壓縮」號碼牌後退10號

不只iPhone SE！蘋果官網悄悄上架「4新品」　最低只要240元

新iPhone SE超甜價將熱賣？通路商三大考量不看好

米老鼠也戴口罩了！花蓮市防疫宣導影片　民眾爭相拍照打卡

新冠肆虐餐廳關　美酪農業1天倒掉5.6萬磅牛奶喊心痛

玻璃屋內吃火鍋！高雄隱藏版庭園餐館　還有鞦韆座椅超浪漫

學生口罩在校園賣？校長協會「5理由反對」籲政府應免費發放

林邊農友林孟俞種出「土雞」般口感蓮霧　消費者按讚供不應求

徐若瑄碩士論文「研究對象是自己」！　畢業還拿傑出表現獎…網傻眼狂轟

防疫也要保民生物資供貨　林姿妙關心宜縣果菜批發市場防疫

亮･珠寶／梵克雅寶動物胸針沒有社交距離　相依偎超暖心

買不起沒關係　Lotus「Evija模擬器」高度擬真讓你過足超跑乾癮

粉紅巡防艦出場！　海巡署曬夢幻照：盼性別平權像呼吸一樣自然…網讚爆

3C家電熱門新聞

不只iPhone SE！蘋果官網悄悄上架「4新品」

iPhone SE也有「Plus」版本！iOS 14程式碼透端倪

iPhone、MacBook最低1折起

iPhone SE是「最新CPU+iXR相機」

貼圖限時免費快下載！　LINE超可愛「熊大健康防疫貼圖」上架

通路商三考量不看好新iPhone SE熱賣

搶購全新iPhone SE看這裡 ！　五大電信商預購、開賣方案一次看

Apple經銷商1折特賣會Day 2再發衝突

新iPhone SE終於亮相

iPhone SE入手前要知道的11件事

蘋果官網下架iPhone 8！　被升級版的新iPhone SE取代了

OPPO副總也想買新iPhone SE：這功能太有吸引力

8K電視入手價「便宜3成」變親民

新iPhone SE、初代SE、iPhone 8差在哪？

更多熱門

相關新聞

8K電視入手價「便宜3成」變親民

8K電視入手價「便宜3成」變親民

三星今（4／16）在台發表旗下最新8K電視，目前8K畫質電視逐漸成為未來趨勢，以往都是家電影音品牌的旗艦規格，價格也有相當門檻，而今年三星首度除了超旗艦美型機種之外，另推出8K畫質的另一產品線Q800T系列，65吋螢幕售價15.99萬元，比去年的「入手價」要親民30%，也不難看出8K電視即將進入價格考量。

三星無邊際8K台上市 送S20機皇

三星無邊際8K台上市 送S20機皇

賽靈思Versal平台獲三星採用

賽靈思Versal平台獲三星採用

Samsung Notes添增「undo/redo」及標籤功能

Samsung Notes添增「undo/redo」及標籤功能

越南三星顯示器工廠員工確診！　當局下令關閉廠房

越南三星顯示器工廠員工確診！　當局下令關閉廠房

關鍵字：

三星Galaxy S10 Lite

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

全球「最安全國家」名單曝！台灣第七

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

避談台灣　德國在台協會遭洗版　

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

二伯疼嘎妹「深夜生日文」藏洋蔥

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面