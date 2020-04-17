三星Galaxy S10 Lite明起在美國上市　售價約19700元

▲Galaxy S10 Lite即將在美國上市。（圖／取自CashKaro）

記者陳心怡／外電報導

三星日前宣布，Galaxy S10 Lite將於美國時間4月17日在美國上市，售價為650美元（約新台幣19,700元）。

Galaxy S10 Lite是Galaxy S10旗艦產品的平價版，它具有6.7吋的Super AMOLED Infinity-O全螢幕，Snapdragon 855處理器以及三鏡頭後置相機，包括f / 2.4微距鏡頭、48MP Super Steady OIS AF F2.0廣角鏡頭，以及12MP F2.2超廣角鏡頭。

Galaxy S10 Lite主打使用領先業界的相機技術，除了擁有廣角的主鏡頭之外，還搭載超廣角鏡頭和微距鏡頭，其中超廣角相機具有123度視角，且前後都搭載高解析度相機，再加上最新的Super Steady OIS防手震功能，讓消費者在啟動Super Steady模式時，擁有更高穩定的動態圖像和影片。

此外，Galaxy S10 Lite搭載4,500mAh大容量電池，具備閃電快充功能，並串聯三星生態圈中的APP及服務，包含Bixby、Samsung Pay、Samsung Health等，受到Samsung Knox的國防級隱私防護。

不過，遺憾的是，三星考慮到 Galaxy S 系列開賣不久，因此暫時不打算把 S10 Lite 型號引入台灣。