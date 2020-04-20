杜絕人車撞牛傷亡憾事！台東立法：省道200公尺內禁牛進入

▲▼立委廖國棟邀集相關單位人員召開行政協調會，針對台東牧畜管理進行規範。（圖／廖國棟辦公室提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東半年來，東海岸台11缐連續發生兩起機車及駕車撞擊牛隻，傷重死亡的憾事，而且不知飼主是誰，受害家屬索賠無門。對此立委廖國棟17日率農委會及公路總局相關人員召開行政協調會議，針對牧畜管理進行規範，避免憾事一再發生。

廖國棟17日率農委會及公路總局的官員與會台東縣農業處長許家豪、行政院農業委員會畜牧處家畜生產科長江文全、台東縣政府畜產保育科長饒和奇、台東工務段簡任段長李秉仁到台東縣政府第一會議室召開行政協調會議。廖國棟表示，台東5年來發生11起牛隻與人車車禍，東海岸台11缐3月15日阿美族人夜間下班回家，騎機車在途中撞到牛倒地喪生的憾事。因牛隻無耳標辦查不知其主人是誰，到處查問沒人敢承認，變成懸案。

會中決議今後，所有牛隻都要裝耳牌，以資辨識、農委會同意全額補助相關經費；縣政府農業處長也建議購買空拍機加強管理。



當天早上縣議會也通過台東縣放牧飼養家畜管理自治條例：第五條 下列區域不得飼養家畜省道兩側200公尺內禁止牛隻進入。第六條：飼主應於家畜身體標示可資識別飼主之資料（耳標），並依標示逐一列冊送本府備查飼養家畜數有異動時應亦同。

►我該答應女友嗎？