染疫海軍「爽逛北中南4間家樂福」　網好奇：為何官兵放假都愛去...4關鍵曝光

▲家樂福桂林店今緊急宣布暫停營業全面消毒。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

海軍磐石艦隊目前有24人確診，包括17名士官兵、6名政戰學院學生，遍布北中南的他們下船後足跡甚廣，就有網友看完「91多處公共場所」後，赫然發現有4間家樂福，不禁好奇為何官兵們放假都愛去。

染疫官兵們15日至17日的足跡顯示，車站方面，包括台北火車站、捷運北投站、高鐵桃園站、高鐵台中站、高鐵嘉義站；而量販店則幾乎是家樂福，有台北桂林店、桃園八德店、台中沙鹿店、高雄鼎山店；另外，有一人逛的是好市多，在高雄大順店。

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▲敦睦艦隊確診個案活動足跡，點圖看詳細版。（圖／指揮中心提供）

就有鄉民在PTT上直呼，「怎麼那麼愛去家樂福，沒有愛買跟大潤發，家樂福應該可以跟國防部求償吧XD，有沒有國軍為啥放假都喜歡跑家樂福的八卦？」

對此，鄉民指出4關鍵，包括消費較便宜、剛好碰上優惠活動、有美食街、以及設點多，「國軍嘛...喜歡去福利社很正常」、「附近都商圈很好逛」、「家樂福折扣多又一堆外國貨」、「沙鹿只有家樂福」、「家樂福這兩天有優惠活動」、「家樂福通常有設美食街，很多是全家去吃飯順便逛賣場」、「家樂福的點比大潤發多很多」、「窮人的costco」、「展店比較多」。