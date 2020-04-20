敦睦艦隊桃園市確診官兵嘉義訪友足跡曝！超商、洗衣店、高鐵BRT都去過

▲敦睦艦隊桃園市確診案例於嘉義市軌跡。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

敦睦艦隊嘉義市1例確診病例之後，嘉義市衛生局繼續疫調作業，並於20日下午公布有關敦睦艦隊磐石艦「桃園市確診案例(案402)」，於4月15日、16日兩天，前來嘉義市足跡。市府衛生局獲知相關訊息之後，展開疫調與消毒作業。案402的朋友為嘉義市人，故下船後前來嘉義市與朋友相聚。朋友以及其親屬，已經採檢並且居家隔離中。

桃園市確診案例於嘉義市足跡如下表，簡述如下：

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4/15 晚10:30抵達嘉義市，由朋友家人接回。

4/16 待在朋友家中。

4/16 約13:00-13:30 出門去便利商店--北興街7-11桃城門市 (全程有戴口罩)停留約30分鐘

4/16 約13:30拿衣服到洗衣店洗衣(全程有戴口罩)，停留時間小於15分鐘

4/16 約15:00在自由路-友愛路口搭乘BRT 至嘉義高鐵站，全程皆有戴口罩

該案目前匡列接觸者已安排採檢並進行居家隔離及環境消毒。

市長黃敏惠表示，獲得中央指揮中心通知後，市府在第一時間啟動疫調，並且針對其足跡立刻環境消毒；包括磐石艦的嘉義市個案、桃園市個案來到嘉義市的部分，整個疫調、匡列居家隔離、消毒工作都是立刻進行，我們感謝市民朋友與商家的配合。也請市民朋友注意由市府公布的訊息，在嘉義市政府官網、勇媽阿惠 - 黃敏惠市長臉書都會公布，請勿轉傳尚未證實的資訊，避免造成恐慌。防疫工作需要大家一起來，拱手不握手、多洗手，遵守室內1.5公尺與室外1公尺的社交距離，人多一定要戴口罩，請大家同心、不恐慌、一起抗疫。

另外也提供上午敦睦艦隊嘉義市1例確診病例足跡於17日晚間滷肉飯商家的地址為國華街436號，及台南東區享溫馨KTV，請參考更新表格。

▲敦睦艦隊嘉義市確診案軌跡更新表格。（圖／嘉義市政府提供）

此外，有關昨日晚間到今日凌晨於網路上瘋傳有確診官兵來到嘉義市國軍英雄館及豆漿店、漢堡店、麵包店及風景區等，已經證實為假訊息，請市民朋友勿轉傳，避免觸法，也避免造成人心恐慌。



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