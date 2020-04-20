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指揮中心公佈「磐石艦期程表」　24確診分佈10縣市「高雄市9人最多」

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▲▼海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

▲海軍敦睦艦隊24人確診新冠肺炎。

記者趙于婷／台北報導

海軍敦睦艦隊24人確診新冠肺炎，其中有17名士官兵、6名政戰學院學生。中央流行疫情指揮中心今（20）日也公布磐石艦期程表和24名個案分佈地點，包括台北、台南、高雄等10縣市，其中以高雄市9例最多。

根據指揮中心公布的資料顯示，02/02-03/05為整備階段、03/05-03/12為航行期間（左營-帛琉）、03/12-03/15帛琉靠泊、03/15-04/09為航行期間（帛琉-左營）、04/09-04/14左營靠泊檢疫。

請繼續往下閱讀...

確診個案縣市分布包括台北市1例、新北市1例、基隆市1例、桃園市2例、 台中市3例、雲林縣1例、嘉義市1例、台南市 1例、 高雄市9例、屏東縣4例。

發言人莊人祥指出，磐石艦上確診男性有22名、女性2名，年齡中位數是27歲，17名是海軍官兵，6名是政戰學校學生，另外一名是海軍官校學生，確診個案中最早發病日是4/1，最多發病日是4/11-4/15有8人，4/15-4/18有7人，4/17有1人，其中無症狀有7位。

依據海軍109敦睦遠訓支隊防疫作為期程表
(一) 02/02-03/05為整備階段。
(二) 03/05-03/12為航行期間(左營-帛琉)。
(三) 03/12-03/15帛琉靠泊。
(四) 03/15-04/09為航行期間(帛琉-左營)。
(五) 04/09-04/14左營靠泊檢疫。

▲▼敦睦遠訓支隊個案列表。（圖／指揮中心提供）

▲敦睦遠訓支隊個案列表。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼422,肺炎,確診,案例,成長圖,敦睦艦隊( 圖／曾梓倩製）

▲台灣目前累計422例確診。( 圖／曾梓倩製）

▲▼422,肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製）

▲4/20新增2例條列式關係圖。（圖／陳昱璇製）

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