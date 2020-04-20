　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

0206大屠殺災戶慘賠40億元！康和期貨2高層挨告背信罪結果出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎疫情延燒，全球股市陷入恐慌氣憤之中。受前一交易日美股熔斷重挫影響，台股3/19一開盤就重挫兩百多點，九千點關卡失守。隨後跌勢擴大，盤中重挫近五百點，八千八百點關卡也失守。（圖／記者湯興漢攝）

▲2018年2月6日的期貨選擇權大屠殺事件，造成投資人40億元損失。（示意圖為資料照與本案無關／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

前年2月6日，台灣期貨爆發選擇權大屠殺事件，估計全台投資人損失約40億元，范姓投資人不滿被康和期貨公司「強制平倉」，導致他損失400多萬元，控告康和期貨王姓前總經理和交易部門主管，未事先取得同意、也沒有告知就代為操作，涉嫌背信等罪，但台北地檢署調查認為，期貨商依制式合約設定風險管理系統，無證據顯示犯罪，20日處分不起訴。

2018年2月5日，美股重挫千點，6日台灣股市、期貨市場都受到影響，其中期貨市場一開盤就上下劇烈震盪，許多投資人被迫「強制平倉」，當時估計總賠出40億元，還創下14億元的最大違約交割紀錄，被稱為「選擇權大屠殺」、「期貨大屠殺」事件，幾個月後台灣期貨交易所董事長劉連煜回任學校教書，被認為是起因於0206事件。

蒙受損失的范姓投資人提告指控，0206當天最後期貨市場震盪的結果並非大跌，康和期貨卻未獲授權也沒有事先告知，就在開盤幾分鐘內，把他的投資「強制平倉」，害他損失慘重，但檢察官調查，當時雙方簽的制式化合約中，本來就有授權期貨商可根據風險考量，決定是否幫投資人強制平倉，且康和當時是已經在系統內設定好，只要風險小於25%就啟動機制，並非人為操控，因此認為康和前總經理和交易部門主管無犯罪嫌疑，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

老王不甘分手埋伏戲院偷拍　艷麗人妻辣椒水伺候「沒看過人家恩愛啊」

「小郭雪芙」與男模喇舌！唐從聖不滿遭指爆料源頭　周刊提80萬和解

ET快訊
海軍確診曾到「某風景區」2小時　新竹縣政府公布地點
啦啦隊女神怒問前男友「跟我復合你猶豫？」　網轟公主病…她親曝
快訊／國防部證實：磐石艦377成員有70人看診　5人曾發燒
屁孩攔車打「健身教練」　亮出甩棍遭1秒反摔…女友慘叫：手放開
海軍偷跑抓到了！高雄、台南疫調「提早一天就下船吃飯逛超商」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗男點「850元燒烤」沒付錢落跑　業者PO網...3店家跳出來：就是他！

快訊／新北五股鐵皮工廠「猛竄大火」！警消馳援灑水搶救中

雲林12人派出所前大亂鬥遭聲押！　斗六分局長「被記過2次」理由曝

爬10米高電桿維修墜落！妻小當場嚇哭　警及時救援安撫送醫

0206大屠殺災戶慘賠40億元！康和期貨2高層挨告背信罪結果出爐

老屁孩越級挑戰「健身教練」　攔車打人遭1秒反摔…女友高8度慘叫：手放開

越南妻嫌擺攤賣燒烤辛苦　老公「買機票、給1萬零用錢」仍被放生

抓胸舔乳強脫褲...誤認她「唉唉叫」是情趣　買春男挨告性侵判無罪

老王不甘分手埋伏戲院偷拍　艷麗人妻辣椒水伺候「沒看過人家恩愛啊」

涉偷拍女子買咖啡被抓包　他反控OL未經同意就拿走手機「強盜！」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

苗栗男點「850元燒烤」沒付錢落跑　業者PO網...3店家跳出來：就是他！

快訊／新北五股鐵皮工廠「猛竄大火」！警消馳援灑水搶救中

雲林12人派出所前大亂鬥遭聲押！　斗六分局長「被記過2次」理由曝

爬10米高電桿維修墜落！妻小當場嚇哭　警及時救援安撫送醫

0206大屠殺災戶慘賠40億元！康和期貨2高層挨告背信罪結果出爐

老屁孩越級挑戰「健身教練」　攔車打人遭1秒反摔…女友高8度慘叫：手放開

越南妻嫌擺攤賣燒烤辛苦　老公「買機票、給1萬零用錢」仍被放生

抓胸舔乳強脫褲...誤認她「唉唉叫」是情趣　買春男挨告性侵判無罪

老王不甘分手埋伏戲院偷拍　艷麗人妻辣椒水伺候「沒看過人家恩愛啊」

涉偷拍女子買咖啡被抓包　他反控OL未經同意就拿走手機「強盜！」

疫情搗亂？台商依資金匯回專法回台　財長：只能達低標

就是要你好看！LG釋出「LG Velvet」官方影片　4色可選、有3.5mm耳機孔

張震暴瘦「臉凹陷2個洞」鬍子頭髮全剃光！《緝魂》檢察官造型曝光

花蓮高爾夫志工研習營揭幕　6位獅子會會長出席聲勢壯

alice+olivia口罩印上標誌性Stace Face圖案　還能幫忙做公益

糟糕！吸引力低　近六成的民眾不為振興抵用券而住宿

保持距離「心很靠近」！聲林《黑夜總會過去》製作曝光

奧運首批台將／桌球一姊鄭怡靜延期不擔心　放慢腳步自我提升

玫瑰少年離世20年…葉永鋕的痛還在！潘文忠要孩子們「為自己的樣子驕傲」

Suzuki全新斗南展示中心正式開幕　全台銷售據點逐步到位

社會熱門新聞

快訊／磐石軍艦確診「基隆有1人」　市府上午緊急說明

中和警爆踹屁孩頭　警方密錄器全沒開

11男女叫傳播妹　價錢談不攏對嗆經紀拼輸贏

愛運動難敵新冠肺炎中鏢！磐石軍艦屏東確診4例足跡曝　

老屁孩越級挑戰「健身教練」　攔車打人遭1秒反摔

驚！北宜重機「無人駕駛」衝下坡　車友看傻眼

「派出所前」幹架　警對空鳴槍逮6人

海倫清桃逛101被偷拍求償100萬　工程師認了

網傳學生廁所性交照　遭影射學校報警

高雄8確診足跡　7館遭封1天！瑞豐夜市宣布延長2天

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

11歲女童被入珠12顆的媽媽男友性侵

竹科男約妹子　見「圖文不符」秒落跑

4歲女兒狂咬指甲！奶音曝「惡父狼行」

更多熱門

相關新聞

證券期貨商啟動居家辦公有4條件

證券期貨商啟動居家辦公有4條件

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，不少金融機構實施居家辦公，金管會證期局今（9）日表示，無論是居家辦公或異地辦公，資安控管、風險控管與內控機制都一定要到位，這是基本原則，同時也透露證券、期貨或投信業啟動居家辦公有4個條件，相關指引將在2周內公布。

「欠百萬不還」遭控背信！范可欽痛批誣告

「欠百萬不還」遭控背信！范可欽痛批誣告

一代航空業梟雄張綱維「上銬進囚車」

一代航空業梟雄張綱維「上銬進囚車」

涉掏空遠航數十億元　張綱維羈押禁見

涉掏空遠航數十億元　張綱維羈押禁見

羈押攻防第二輪　張綱維否認掏空遠航「都我的錢」

羈押攻防第二輪　張綱維否認掏空遠航「都我的錢」

關鍵字：

0206期貨選擇權大屠殺期貨商平倉強制平倉背信

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

新北兵推　若社區感染就禁足21天

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

快訊／高雄公布第二波確診足跡

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

不甩韓國瑜「防疫穿雲箭」？小港郵局不排除照常營業

泰女「剝皮火烤」石虎炫耀遭通緝

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面