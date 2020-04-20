0206大屠殺災戶慘賠40億元！康和期貨2高層挨告背信罪結果出爐

▲2018年2月6日的期貨選擇權大屠殺事件，造成投資人40億元損失。（示意圖為資料照與本案無關／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

前年2月6日，台灣期貨爆發選擇權大屠殺事件，估計全台投資人損失約40億元，范姓投資人不滿被康和期貨公司「強制平倉」，導致他損失400多萬元，控告康和期貨王姓前總經理和交易部門主管，未事先取得同意、也沒有告知就代為操作，涉嫌背信等罪，但台北地檢署調查認為，期貨商依制式合約設定風險管理系統，無證據顯示犯罪，20日處分不起訴。

2018年2月5日，美股重挫千點，6日台灣股市、期貨市場都受到影響，其中期貨市場一開盤就上下劇烈震盪，許多投資人被迫「強制平倉」，當時估計總賠出40億元，還創下14億元的最大違約交割紀錄，被稱為「選擇權大屠殺」、「期貨大屠殺」事件，幾個月後台灣期貨交易所董事長劉連煜回任學校教書，被認為是起因於0206事件。

蒙受損失的范姓投資人提告指控，0206當天最後期貨市場震盪的結果並非大跌，康和期貨卻未獲授權也沒有事先告知，就在開盤幾分鐘內，把他的投資「強制平倉」，害他損失慘重，但檢察官調查，當時雙方簽的制式化合約中，本來就有授權期貨商可根據風險考量，決定是否幫投資人強制平倉，且康和當時是已經在系統內設定好，只要風險小於25%就啟動機制，並非人為操控，因此認為康和前總經理和交易部門主管無犯罪嫌疑，處分不起訴。

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