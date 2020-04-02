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影／一代航空業梟雄張綱維「上銬進囚車」　到台北看守所吃晚餐

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記者劉昌松／台北報導

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司數十億元，被檢察官聲請羈押，台北地院4月2日第2次開庭調查後，認為張綱維涉嫌在重整遠航時，隱瞞個人債務情形；又要財務狀況不好的遠航花30億元買地；之後還無預警停業等3大罪嫌，觸犯《證交法》、《商會法》嫌疑重大，有逃亡、勾串之虞，裁定羈押禁見；張的律師表示將抗告。

▲▼ 遠航張綱維收押上囚車。（圖／記者劉昌松攝）

▲遠航董座張綱維(戴口罩)2日被法警押解囚車前往台北看守所。（圖／記者劉昌松攝）

和上次張綱維獲得交保後，張媽媽許慧娟親自到法院外等候接兒子回家不同，張綱維2日被法官裁定收押後，被當庭逮捕，晚間6點在法庭押解下，搭囚車前往台北看守所。

▲▼ 遠航張綱維800萬交保離開台北地院，母親許慧娟早就在車上等兒子回家。（圖／記者劉昌松攝）

▲2天前，張綱維繳足800萬保釋金後，搭上自家廂型車，和母親一起回家。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

檢調接獲情資，涉嫌掏空遠航的張綱維在3月27日回辦公室，搬走現金800萬元，為免張滅證、逃亡，緊急在30日發動搜索並傳訊張剛維後，向法院聲請將他羈押禁見，但台北地院首度調查後，以張綱維涉犯重罪嫌疑不足等理由，裁定張800萬元交保候傳。

檢方抗告到高等法院成功，全案發回北院在2日傳喚張剛維出庭重新調查，庭訊3個多小時後，法官認為檢方無法證明張綱維挪用遠航向銀行借貸22億元部分，罪嫌重大，而張綱維確實獨資挹注遠航不少資金，即使最近幾個月，陸續從遠航提領2430萬元，也不見得在主觀上有詐欺取財的不法犯意。

▲▼ 遠航張綱維聲押庭第2次開庭 。（圖／記者劉昌松攝）

▲法官認為，張綱維的確挹注遠航不少錢，從公司領回部分現金，不一定有詐欺得利的不法犯意。（圖／記者劉昌松攝）

不過張綱維在2015年擔任遠航公司重整人時，沒有揭露個人負債情形，在給民航局的財報上虛偽記載，且在遠航資金窘迫時，要遠航花費30億元向個人旗下的樺福、樺富公司購置不動產，又未經民航局核准逕行結束遠航營業等情，分別涉《證交法》、《商會法》、《民航法》、《刑法》詐欺得利、背信等罪嫌重大，且有逃亡、勾串之虞，因此裁定收押禁見。

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