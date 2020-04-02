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快訊／涉掏空遠航數十億元！張綱維2開聲押庭　羈押禁見獲准

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▲▼遠東航空董事長張綱維2日到法院開庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲張綱維2日到法院開庭前受訪表示，如果被羈押，遠航就完了。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司數十億元，因涉嫌回公司搬走現金，3月31被檢察官以逃亡、滅證之虞聲押遭法院駁回，裁定800萬元交保後，檢方抗告成功，案件發回台北地院今天第2次開庭，張被傳喚出庭錢喊冤澄清窮盡力氣在救公司，不可能逃亡，法官最後裁定羈押禁見。

根據高院撤銷前次張綱維獲准交保的理由，張綱維涉級的犯罪所得高達數十億元，2019年12月遠航停飛風波期間，疑似詐領遠航現金2次共930萬元，2020年2月24日以及3月27日，又回公司提領1500萬元，總計達2430萬元，卻只需要繳交800萬元保釋金，不符合比例原則。

此外，張綱維不理會先前檢察官祭出限制住居令，擅自搬家，且經營航空業，在國內外人脈、資力都好，又在近期突然將名畫等個人財產搬到親友家中藏放、還籌款安頓親友，確實有逃亡、勾串、滅證之虞，因此撤銷北院先前的交保裁定，將全案發回台北地院重新開庭，法官最後裁定羈押禁見。

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