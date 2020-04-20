防疫一把罩　台南市消防局獲企業贈捐C級防護衣100組

▲樺薪文教公司董事長陳威丞及市議員林易瑩，捐贈台南市消防局C級防護衣100套。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

樺薪文教股份有限公司董事長陳威丞先生及市議員林易瑩，20日於台南市消防局辦理C級防護衣100套（價值約9萬元）捐贈儀式，供消防局執行防疫期間到院前緊急救護使用，由副局長楊宗林代表接受。

捐贈者陳威丞先生為台南樺薪文教股份有限公司董事長，同時也是台南在地優質區最專業的升大學教育中心主要推手，多年來深耕府城，為大台南地區的莘莘學子們提供了升大學所需的所有資訊，也提供了最新的資源及升學制度。

有鑑於現全世界皆因武漢肺炎疫情影響，大家皆人心惶惶，其中對於第一線的防疫人員所面對的壓力更是無比的巨大，林易瑩議員為了讓第一線防疫的消防人員，出勤緊急救護時能夠有更多的防護裝備，率先挺身而出熱心號召，並由董事長陳威丞積極響應，發起捐贈C級防護衣100套來為消防人員出勤安全來把關，讓消防人員執行困難重重的防疫緊急醫療救護工作中，能夠搶救更多的危難民眾，讓他們的生命能夠獲得更多的安全與保障。相信有這100套C級防護衣的加入，不但讓防疫設備變得更加的完善，也讓出勤緊急救護的消防人員們，能夠擁有更全方位的安全與防護。

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