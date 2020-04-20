非洲豬瘟死豬屢襲外島　台南動保處：養豬農民仍應加強戒備

▲非洲豬瘟死豬屢襲外島，台南動保處請養豬農民平日應針對人、車加強門禁管制，並定期消毒，防止病毒散播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

金門縣烈嶼鄉青岐海攤4月16日再度通報發現一具海漂豬，經農委會家畜衛生試驗所檢驗結果，確診為非洲豬瘟病死豬；其基因片段與中國非洲豬瘟相似度達100％，這已是金門縣第12例非洲豬瘟確診海漂豬。

台南市動保處表示，依據非洲豬瘟中央災害應變中心統計，4月份至20日止中國增加7例，共32省183個疫點，韓國增加78例，共4道559疫點，菲律賓增加3例，共21省285個疫點，顯示疫情仍持續擴大中，在國人全力防堵新冠肺炎之際，對於非洲豬瘟的威脅依舊不能輕忽。

台南市為國內養豬第4大縣市，飼養豬隻頭數約在60萬頭，養豬產值極高，台南市長黃偉哲表示，雖然國際間新冠肺炎的疫情仍相當嚴峻，但非洲豬瘟的疫情也不容忽視，民眾歸國入境時切不攜帶任何肉類及其製品，養豬的農民朋友也要遵循政府的防疫規定，顧好自己的事業及財產。

農業局局長謝耀清也特別呼籲養豬業者應加強豬場人員、運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等門禁管制，場區也應定期清潔消毒，嚴格落實相關生物安全的防疫措施，共同防堵非洲豬瘟的入侵。

農業局動保處為防範非洲豬瘟及其它相關重要的豬隻疫病，於2020年初針對轄內607戶養豬場進行疫情訪視及場內防疫消毒輔導，經訪視後目前並無相關疫情傳出；另加強化製場斃死豬隻採樣監測，均無非洲豬瘟病毒檢出。

農業局動保處表示，由於非洲豬瘟病毒可以存活於環境相當長久的時間，且無疫苗可以使用，所以加強養豬場人員、車輛管控及消毒清潔是目前最有效的方法，請養豬業者每週應定期進行場內消毒工作；如發現場內豬隻有異常狀況或不明原因的死亡情形，應立即聯絡牧場獸醫師或直接通報動保處進行相關緊急防疫處置，全民共同防範非洲豬瘟，守護我們的養豬產業。

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