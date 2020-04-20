海軍確診個案到台南吃壽喜燒、唱KTV　時間軸曝光！台南市民注意了

▲海軍新冠肺炎疫情群聚感染事件，其中有確診個案於4月17日到過台南市南紡購物中心，該中心全面進行消毒防疫。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導



海軍COVID-19新冠肺炎疫情群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心仍積極疫調中，其中有確診個案於4月17日到過台南市，台南市政府提醒市民朋友加強留意確診個案的活動足跡，個案到訪部分地點，請當日停留過的市民加強自主健康管理，市府已經在第一時間確認清潔消毒狀況，請市民勿過度恐慌。

據了解，外縣市確診個案曾於4月17日中午12時30分至下午2時30分到訪台南市南紡購物中心Mo-Mo-Paradise壽喜燒，於下午2時30分至下午5時40分於享溫馨KTV停留。

經疫調了解用餐地點為南紡購物中心Mo-Mo-Paradise壽喜燒，業者每天閉店時即以漂白水1000ppm清潔地板，同時工作人員均有戴口罩服務客人。南紡購物中心作為台南市指標性的購物商場，於日常均落實訪客的防疫措施，在客人進場前都會接受紅外線體溫監控，外車進入停車場之前，也派員人工測量體溫，加上各入口處均放上酒精消毒液供客人使用。

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另，個案也曾在中華東路享溫馨KTV歡唱，該店除有實名制，店家的防疫作為是在每位客人離場後，以75％酒精擦拭麥克風等客人常碰到的地方，並使用高溫蒸氣機於消毒店家內外所有環境，有關送餐及結帳部分，可能接觸之工作人員均有戴口罩。已請此兩處共有9位工作人員要做自主健康管理。台南市政府也提醒南紡購物中心及享溫馨KTV在4月19日晚間加強消毒，落實商場各環節的清潔。

市長黃偉哲提醒市民朋友出門在外要落實勤洗手，留意社交距離或戴口罩。曾在上述時間和地點造訪的市民朋友請自主健康管理14天，如果有相關疑似症狀，請盡速撥打06-2880180，將由專人妥為安排就醫。

南紡購物中心20日上午發生緊急通知指出，20日南紡購物中心全館暫停營業一天，全面進行消毒工作。

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