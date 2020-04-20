上廁所也要保持社交安全距離　郭綜合醫院男廁防疫新措施

▲台南市郭綜合醫院院長郭宗正，在該院男用廁所也做超前部署，3個便斗的中間便斗禁用，以保持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在嚴峻的新冠肺炎疫情，台南市郭綜合醫院在防疫工作嚴陣以待，院長郭宗正在該院男用廁所也做超前部署，3個便斗的中間便斗禁用，以保持社交距離，避免近身接觸，以維護病友及員工的安全。

郭綜合醫院多月來，所有進入的病友及員工均需戴口罩，並接受醫護人員詢問國內外旅遊史，手部噴酒精、量額溫，健保卡過卡來嚴格把關；而且院內批掛櫃台、轉院、服務處也設有防護罩，掛號、領藥處前均用紅線劃社交距離，候診的位子也拉開適當距離，避免彼此間的近身接觸。

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郭宗正院長更關心大家健康安全的任何小細節，他注意到1至4樓的廁所中，女廁有隔間，但男性小便便斗雖有隔板，但3個便斗的距離太近，他立即要求禁用中間便斗，並在便斗上打「×」來提醒使用者，好拉開彼此間距。

郭宗正院長強調，防疫必須達到滴水不漏，所以各微末細節均須嚴格把關，不容出現任何破口，他要求全體員工必須嚴陣以待，只有嚴格限制入院條件，做好人員管控，做好超前部署，院內感控成效良好，才能保護員工的健康，方能為病友做妥善的服務。

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