日本石垣市2新冠確診　姊妹市蘇澳鎮捐3200片口罩送暖

▲日本石垣市傳2新冠肺炎確診，姊妹市蘇澳鎮將3千片3D口罩200布口罩及慰問卡片等傳愛送暖。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

4月13日石垣市首度出現2新冠肺炎確診病例，姊妹市的蘇澳鎮感同身受，因離島地區傳染病醫療資源不足，極度缺乏防疫物資易造成地方民眾不安，鎮內曾參與兩地交流的5校及蘇澳公所等共同捐贈3千片3D立體口罩及200餘片布口罩、600包不織布，傳愛送暖齊心為石垣市加油。

蘇澳鎮公所表示，蘇澳鎮與日本石垣市締盟姊妹市將屆25週年，國際教育交流亦邁入第5年，原訂再互訪交流，但考量新冠肺炎疫情全球升溫，經雙邊協議達教育交流之停辦標準於3月宣告停辦。此為2016年開辦交流以來首次停辦，面對嘎然而止的停辦消息學生不免感到惋惜。

不料，13日石垣市首度傳出2確診病例，因離島地區傳染病醫療資源不足，極度缺乏防疫物資造成地方民眾不安，蘇澳鎮內文化、蘇澳、南安國中及岳明、南安國小5校曾參與交流學生自動發起募集資源送愛到石垣活動，不僅親自書寫關懷卡片、募集島內匱乏防疫物資的布口罩並拍攝加油短片。

希望略盡綿薄己力，回饋造訪期間備受照顧之交流學校及家庭，短短一週內共募得200餘片布口罩。蘇澳港國際青年商會、蘇澳扶輪社、蘇澳獅子會及蘇澳鎮公所等鎮內機關團體群起響應共同捐贈3,000片3D立體口罩及600包不織布。齊聚眾人力量傳愛送暖到石垣市。

20日上午，各學校團體代表將30張關懷小卡及3千餘份防疫物資遞交鎮公所統一寄送石垣市役所。活動中更首創姊妹市首長視訊致意，相互打氣零距離傳遞跨海關懷友誼，並播放聯合錄製影片，齊心為石垣市加油。世界儼然成為息息相關的地球村，國際交流緊密互動之體現由此可見一斑。

鎮長李明哲表示，學生自發性募資活動為公所及學校所樂見，國際教育交流開辦迄今已埋下種子深根發芽，透過學生微小舉動表達最真誠的善意。適逢2020年雙邊締盟25週年，患難中更顯緊密的跨海情誼邦誼永固，透過視訊會議深切表達對姊妹市民的關懷與祝福，期勉兩市鎮皆能安然渡過本次疫情嚴峻的考驗，蓄積能量期許來年碰撞更多元豐富的深度交流。

石垣市中山義隆市長表示，蘇澳鎮及石垣市相同遭遇嚴重疫情波及，離島物資相對缺乏，對於蘇澳鎮內募集防疫物資之暖舉，他謹代表全體石垣市民寄予無限感謝，冀望艱困中彼此相互提攜，祈求早日渡過疫情風暴。

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