誰下令敦睦艦隊出航？　吳斯懷：總統一定知道並且同意

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

海軍敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，但正值疫情期間，各行政部門已公告暫緩公務人員出國，為何國防部執意讓敦睦艦隊出航引發質疑。對此，國民黨立委吳斯懷20日受訪時表示，敦睦艦隊出訪是年度施政計畫中就已訂的，是國防部、外交部要緊密協調的任務，此外，重大軍方演訓一定要在軍事會談中，由國防部長或總長向總統做報告，因此總統一定知道並且同意，繼續讓敦睦艦隊出訪。

吳斯懷指出，敦睦艦隊出訪是年度施政計畫中就已規定的，出訪之前要重新上簽呈，國防部長權責可以批示，「重大軍方演訓，尤其敦睦艦隊出國，一定要在軍事會談中，由部長或總長向總統做報告，所以總統一定知道並且同意，繼續讓敦睦艦隊出訪。」

吳斯懷說，敦睦支隊出訪絕對是國防部、外交部需要緊密協調的任務，這是軍事外交，也是配合邦交國家、僑社，因此跟僑委會也有關係。

吳斯懷質疑，出航決策是誰下的決定？漢光演習、參訪都延後了，新訓減半、重大演習也調整，為何敦睦艦隊仍執意出航？此外，海、陸狀況完全不同，軍艦跟郵輪也不一樣，郵輪舒適、平穩，軍艦構造是以作戰任務為主，空間很密閉，在流通、隔離上都有影響。

吳斯懷也認為，發生確診後，危機處理非常慌亂，不斷開記者會，有的前後說法不一致，這部分是幹部的職責，而官兵可能不知道被感染，因此正常休假、生活，這要盡快防堵好，做接觸史調查，而不是在這時怪罪誰、叫誰下台，都不適當，「應先把軍心穩定下來，同時考慮陸軍、空軍有無這種現象，本席目前得到的訊息，都不排除，應該做整體性、國家安全防疫的角度，來解決問題。」