小吃店兩桌客人口角引發10人大亂鬥　警快打壓制法辦7人

▲小吃店發生2方10人大亂鬥，警方出動快打制伏送辦。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情導致業者苦不堪言，西屯區一家小吃店，凌晨來了2桌10名客人喝酒吃消夜，生意上門，雙方卻酒後發生口角引發衝突，在店內大打出手，差點把店毀了。警方出動快打將其中7人帶回依法送辦，也呼籲民眾期間切勿滋生事端。

第六警分局今天凌晨12點多獲報，西屯區東大路、西屯路口一家有投幣式KTV的小吃店發生酒客鬥毆。警方立刻出動快打共14網29名警力到場，發現現場有兩派人馬互毆，經勸阻無效後，立刻用優勢警力將相關人壓制，將鬥毆7人帶回派出所。

▲警方到場一一查核身分。（圖／民眾提供）

警方調查，22歲宋姓男子等5人與27歲楊姓男子等5人，雙方並不認識。當時兩方都在小吃店內開桌飲酒吃消夜，快結束時卻因細故發生口角，雙方立刻引發衝突打架。其中有6人臉部及四肢有輕微擦挫傷，所幸初步包紮後無大礙。

第六分局說，10人中有7人參與鬥毆，警詢後依聚眾鬥毆、傷害罪移送法辦。呼籲防疫期間民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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