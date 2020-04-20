屏大3學生接觸確診官兵居家檢疫　另29師生間接接觸自主健康管理

▲屏東大學進行消毒作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

屏東大學20日早上針對海軍敦睦艦隊發生新冠肺炎群聚感染，其中1名確診官兵曾經到過該校，校方得知訊息後立即啟動疫調，釐清其接觸史，並進行環境消毒作業。由於確診個案接觸過3位同學，都已居家隔離檢疫，與他們間接接觸的20同學和9教職員則自主健康管理。

屏東大學表示，經調查，確診敦睦艦隊官兵於4月16日夜間到校參加社團活動，地點為屏師校區表演廳一樓弦樂社，未曾到過其他校內場所，當天直接接觸同學共有3名，現已居家隔離檢疫中，學校密切追蹤相關學生後續健康情況。

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而直接接觸的3名同學4月17日(上週五)均未到校上課，4月18日、19日是假日，沒有課程，4月20日即居家檢疫，也就是說與這3名同學一起修課的同學都未接觸，不必恐慌。

另4月18日至20日，全校與這3名直接接觸的同學有過接觸(即「間接接觸」)的師生，共有20名學生及9名教職員工，目前均自主健康管理(20名學生均已返家)，並持續疫調中，已經啟動安心就學方案，實施線上教學。另依教育部指導，本校不得自行判斷疫情宣布停課或大規模線上教學。



學校說，確診個案曾到過的場館，週末均已全面消毒；即日暫停所有學生社團活動；出入校園均須佩戴識別證，非洽公者不得進入。該校並籲請全校教職員工生配合中央流行疫情指揮中心的各項防疫措施，要提高警戒但不必過於恐慌，隨時注意自身健康狀況。學校會滾動式修正防疫應變作為，隨時在學校官網專區及FB粉絲頁發布最新訊息。

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