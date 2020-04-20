LIVE／磐石艦群聚感染疑再增新確診　指揮中心14時最新說明

記者黃凱翊／綜合報導

敦睦艦隊磐石艦已有24人確診新冠肺炎，700多名官兵已全數入住檢疫所隔離14天，中央流行疫情指揮中心針對4月15日至18日確診者停留超過15分鐘的地點，發送簡訊提醒，約有20萬人收到，收到簡訊的網友們曝光簡訊內容，引起網路熱議，指揮中心14時召開記者會，除了說明最新疫情，發言人莊人祥表示，也將公布幾個較為大型的公共場所，提醒民眾注意。



今日出席的人員有中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官、中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人、中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、國防部海軍司令部副司令梅家樹中將、國防部發言人史順文少將和國防部軍醫局局長陳建同中將等。

敦睦艦隊下船3天才爆出染疫，確診24人都已先進到社區，雖然指揮中心已蒐集到1000至2000名特定接觸者，但因許多官兵足跡遍佈全台，且曾到過市區活動，停留地點都是非特定接觸者，因此才會利用簡訊提醒民眾提高警覺，並進行自主健康管理。

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▲全台約有20萬人收到細胞簡訊，簡訊內容提到「曾和確診個案同時出現在同地」。（圖／網友提供）

莊人祥舉例，假如4月15日有確診者曾去過某地，同時間去過該地的民眾，就會收到提醒簡訊。今天上午提醒簡訊已經陸續發出，約有20萬人會收到，初步估計共有30多個場點，至少分布9縣市，下午記者會也會再公布幾個較大型的公共場所，呼籲民眾留意。

▼海軍磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群執行海軍磐石軍艦消毒作業。（圖／國防部提供）