病患用藥安全再升級　成醫啟用全自動針劑調配機

▲成大醫院藥劑部鄭靜蘭主任（右）與吳玉琴組長（左）介紹新啟用的全自動針劑調配機，成大醫院擁有4部分包機，陣容浩大，堪稱全台之最。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「落實正確給藥程序、查核」及「運用資訊提升用藥安全等」是病安工作重要的執行策略，隨著醫療科技的發明，國內核准上市的藥品已近3萬多種，藥師必須戰戰兢兢避免因藥品外觀相似導致的調劑疏失，尤其是住院患者的注射藥品，成大醫院啟用「全自動針劑調配機」讓用藥安全更升級。

醫院住院藥局每天要準備病患的UD藥車（UDDS=Unit dose drug distribution system 簡稱 UD，單一劑量），藥師需在時間內完成藥品調配、審核處方、照會醫師、回覆護理問題以便準時交車，難免因分心，而造成調劑錯誤，除此之外，許多品項並無單一包裝條碼，也無法讓護理人員執行掃條碼給藥，為減少注射藥品的調劑疏失，成大醫院購入4台藥師的重裝備「全自動針劑調配機」，來讓病患的用藥安全更有保障。

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成大醫院藥劑部主任鄭靜蘭說，4台針劑調配機應用於成醫23個病房約700床，調配品項共40種，並且為避免護理發生給藥劑量錯誤，採用單一劑量包裝（大部分醫院都採用總包），讓病患的用藥安全更有保障」。

針劑調配機真的好用嗎？鄭靜蘭主任表示，在試機的過程，發現因為採用單一劑量包藥，平均一分鐘包2包耗時太久、補藥會出錯、條碼不清楚、數目標示錯誤、包裝太膨鬆、調劑3天量的藥盒裝不下，以及護理人員抱怨包裝太多等問題，住院藥局吳玉琴組長，從中找出問題修正並制定出作業的SOP，包含刷條碼補藥、藥師雙重覆核及藥品擺放方式，並與廠商進行程式修訂、包裝留通氣孔，與護理部密切溝通協調，目前已讓全自動針劑調配機，成為藥師有力的重裝備正式上線，讓藥師將時間用於評估處方及用藥指導等專業藥事服務上。

鄭靜蘭強調，成大醫院購置的全自動針劑調配機，係由國內廠商自行研發，雖然無法完全取代藥師的調配作業，但只要遵循作業SOP，補藥不出錯，這40種品項的藥物在藥車的作業上就不會出現任何一筆調劑疏失，今年nCoV-19新冠肺炎疫情更突顯自動化設備的重要性，因為機器不會染疫、也不會出國、也不需要隔離，讓病患的用藥安全保障更加完善。

台南市藥師公會理事長吳振名也表示，台南市的藥師不論是在醫院、診所、藥局、藥廠，在哪個執業職場服務，都是盡心盡力要把病人用藥安全這項工作做到最好，像成大醫院引進全自動針劑調配機的例子也是一樣，藥師從試機中去找出改善精進的方法，並訂出操作流程的SOP，讓整個作業流程標準化、正確化，就是最好的例子，有藥師來幫民眾的用藥安全把關，才是全民之福，也是醫藥分業的真諦。

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