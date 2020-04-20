愛運動難敵新冠肺炎中鏢！磐石軍艦屏東確診4例足跡曝　網哀嚎：我才剛去　

▲▼海軍磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群於今日執行海軍磐石軍艦消毒作業。（圖／國防部提供）

記者吳奕靖／屏東報導

屏東縣政府19日深夜發訊息通知表示，中央流行疫情指揮中心公布敦睦艦隊共24例確診，19日新增案例其中3例是屏東縣個案，18日的1例，總共有4例皆為敦睦艦隊人員，確診個案目前皆收置醫院治療中。同時屏東縣衛生局也說明他們相關足跡，其中包括有屏東國民運動中心、球場以及潮州健身工廠運動，這讓屏東網友看了之後，哀號表示自己之前有去過。

衛生局進一步說明，此4名個案皆於4/15日下船，第1例於當日自行騎車返家1小時即又返回軍艦未有社區活動史。第2例經疫調顯示曾出入的公共場所為屏東市國民運動中心(4/16 17:30-19:00；4/17 15:50-17:30)、長治鄉玄天上帝廟附近球場(4/17 17:30-19:00)，其他地點皆短暫且有戴口罩。

第3例4/16下午至屏東大學找朋友、4/17至屏東大學接朋友於環球影城食用晚餐即返家未出。第4例曾至潮州健身工廠運動(4/16 10:30-14:00)，同日即全程戴口罩搭乘火車及高鐵前往其他縣市，已將疫調資料提供中央流行疫情指揮中心，衛生局已初步匡列掌握27位接觸者進行居家隔離及自主健康管理，並進行相關衛教及環境清消。4/20相關館場封館消毒，加強監測並請民眾提高警覺，相關疫調持續進行中。

▲▼海軍磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群於今日執行海軍磐石軍艦消毒作業。（圖／國防部提供）

而記者詢問健身工廠經營單位，健身工廠方面表示目前已經接獲通知，所以20日將會配合停館消毒，同時也會發簡訊通知在框列時間前往潮州健身工廠運動的會員以及自家員工要注意，做好自主管理。