味丹贈15桶自製次氯酸水　助清水警強化分局防疫環境

▲味丹公司捐贈15桶容量20公升的次氯酸水給清水警分局。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

警察機關身處防疫第一線，與民眾接觸頻繁，感染風險較高，台中市清水分局為因應新冠肺炎疫情，除民眾進入駐地前須先量額溫及乾洗手消毒外，每日上下午均進行清潔工作，每週五進行環境駐地大消毒，而轄區內味丹公司考量警方工作辛勞，更於26日下午贈送15桶容量20公升的次氯酸水除菌液，要讓警方執勤更無後顧之憂。

味丹公司總務處處長黃文盈表示，次氯酸水是由公司自製的，非販賣產品，原本只為自家員工、辦公室及工廠消毒使用，有感於防疫期間，警方不僅維護轄區治、交安勤務，也投入協助防疫工作特別辛勞，為降低感染風險，贈送次氯酸水除菌液，目的讓員警能在安全的環境下安心執勤，保護警方健康安全也等轄區治、交安能更有保障，民眾生活才能安定。

黃文盈提到，次氯酸水可擦拭辦公桌椅、家具或各項物品，優點為滅菌力強、對人體無害、安定性高、瞬間除臭、環保、使用方便、瞬間滅菌，而且只要曝曬在一般環境下，即還原成食鹽水相當安全。

▲清水警分局每日上下午均進行清潔工作，每週五進行環境駐地大消毒。

清水警分局分局長張啓祥表示，感謝味丹公司長期支持清水警分局，做警方後盾，此次，贈送次氯酸水15桶，使得本分局環境大消毒能作得更加徹底，員警執勤更加安全。張啓祥呼籲，只要民眾也做好自身防疫工作，就是全民防疫，防疫期間，警方對於各項治、交安工作，能持續執行，勿心存僥倖，共同防疫及維護社護治安穩定。

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