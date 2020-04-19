超百人「集結抗議」防疫菜太貴…煽動者被公安逮捕！官方：她有個人目的

▲應城市居民不滿菜價高抗議，煽動者被逮捕。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

今年3月12日，新冠肺炎疫情下，湖北孝感應城市一社區有約百名住戶卻在籃球場聚集，表達對蔬菜價格等問題的不滿，引發輿論熱議。4月18日晚，湖北應城市委市政府網站通報稱，煽動上述事件的45歲曾姓女子涉嫌尋釁滋事犯罪，目前已被逮捕。

應城市海山社區現有業主3689戶、8012人，疫情期間先後確診8人，隔離密切接觸者41人，是該市風險較大的社區之一。

通報表示，3月12日晚，曾某智（女，45歲，應城人，外號「曾哥」）等人以封閉管控期間物業管理不規範、生活物資配送價格過高為由，實則為達到謀取海山業主委員會主任職務及長期不交社區管理費的個人目的，組織煽動親友及不明真相群眾近百人在社區聚集，並喊「海山物業下課，解散業委會」等口號，給疫情防控帶來巨大風險。

通報指出，事發後，應城市委、市政府高度重視，進一步改進配送工作，全力優化物資供應，穩價保供，提高服務品質。同時，組建工作專班進駐社區，依法依規依程序組織改選業主委員會，加強社區管理。

通報還表示，3月25日，曾某智再次組織煽動多人聚集，被警方警方於3月27日逮捕；經查，她2016年6月1日就以不正當理由組織多人拉橫幅、喊口號、恐嚇他人、衝擊市「兩會」會場，2017年至今拒交社區物業管理費，2019年以來，為達到個人非法目的，先後7次組織他人阻撓工程施工、擾亂公共場所及單位秩序，涉嫌尋釁滋事犯罪。

▲官方通報。（圖／翻攝自微博）

據早前報導，應城疫情防控指揮部3月12日通報，應城市海山社區有住戶聯繫商家到社區售賣蔬菜，被社區管理委員會阻止並報警；防控巡邏隊趕赴現場處置時，導致社區住戶圍觀。

當晚約7時半，該社區約100人在籃球場聚集，並於晚8時自行散去。通報強調，疫情防控期間，海山社區實行全封閉管理，由社區組織代購配送物資，嚴禁他人私自售賣生活物資。不過當時有網友則爆料稱，「實際情況是因為菜價高，賣低價菜的人在社區管委會報警後被抓；隨後，社區300多位住戶聚集籃球場，要求放人並解決物價問題。」

事件隨即引發不少網友質疑稱，「住戶的物資得到保障了嗎？如果有序的提供物資的話，為何有這麼多人冒險出來？」另外，從現場照片看，當日聚集的住戶遠不止100人，遭網友質疑官方對人數造假。對此，官方則回應，住戶所需生活物資指定定點供應商配送，零售價格會公布，限價銷售。

此外，應城市委於事發當晚召開會議稱，將通過引入競爭機制降低主要生活物資價格；對參與保供的市場主體進行補貼，降低其運營成本；成立工作專班，從生產基地採購一批愛心菜，直供城鄉居民。

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