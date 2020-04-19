星巴克員工成疑似病例！百貨員工、顧客全篩檢「排隊超百米」…住附近也要測





▲民眾排隊檢測。（圖／翻攝自新快報、下同）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州市星巴克好世界廣場店一名員工驚傳診斷為新冠肺炎疑似病例，導致住在附近的民眾、商圈員工、以及14天進出過的顧客通通都要進行核酸檢測。現場照片顯示，目前全員篩查已經進行，十幾名身著防護服的醫務人員正在有序的為排隊人員進行檢測。

19日上午11點左右，在位於建設六馬路的宜安廣場核酸檢測現場，前來進行檢測的人沿路排起了近百米的長隊，都在排隊等候接受十幾名身著防護服的醫務人員檢測。

據《羊城晚報》報導，4月18日23時許，廣州好世界廣場官方微信發出一則《關於新冠疫情防控的緊急通知》。通知稱，該廣場管理公司接到越秀區疾控中心通知，星巴克好世界店有一名員工診斷為新冠肺炎疑似病例。

▲▼廣州好世界廣場一星巴克員工被診斷為疑似病例。（圖／翻攝自新快報）

根據越秀區疾控中心要求，在14天之內進入星巴克好世界店的人員以及大廈所有辦公人員，必須在4月19日18時之前到指定地點免費進行核酸檢測；為避免檢測人員過於聚集，由管理公司按人員所在的樓層分時段進行統一安排。

通知提到，所有人按安排的時間段到大廈東廣場集中，需提供檢測人員的詳細表格資料，由管理公司人員引領前往，到街道辦事處指定檢測地點進行檢測。

如超過指定時間，人員可自行安排到相關醫療機構檢測，但費用自理，如未按疾控中心要求進行核酸檢測，可能導致的不確定性後果，由本人自行承擔。

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