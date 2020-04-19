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外籍男自帶病毒趴趴走！　隔壁鄰居也慘中鏢…至今仍無症狀

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▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲新冠肺炎傳染性極強。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

4月15日0時至24時，廣州市報告新增境外輸入關聯確診病例4例，均是外國籍，也都是無症狀感染者轉為確診患者。廣東省衛健委19日再次通報，4月18日0時至24時，新增無症狀感染者9例。其中1例居住在登峰街寶漢直街，是上述4名外國籍感染者的鄰居。

4月18日0時至24時，新增無症狀感染者9例，其中，2例為入境口岸排查發現，來自法國和英國；2例為醫療機構排查發現，均為中國籍，1例居住在登峰街寶漢直街，是近日報告的4名外國籍感染者的鄰居，另1例居住在棠下村接源大街，為前日1例確診病例的密切接觸者；5例從已納入隔離醫學觀察人員中排查發現，均為外國籍，1人曾前往近日有較多病例報告的廣大商貿城，另4人是境外輸入病例的密切接觸者。

上述無症狀感染者全部為主動排查發現，有39名密切接觸者，已按有關規定進行集中隔離醫學觀察。目前，病例所涉及的相關居住場所和活動場所均已進行消毒，環境樣本檢測均為陰性。

4月18日0時至24時，廣州市無新增新冠肺炎確診病例，新增出院病例6例。截至4月18日24時，累計報告境外輸入確診病例124例、境外輸入關聯病例26例。

此前，北京3月曾通報一起「境外輸入關聯案例」，現年42歲的劉姓男子被檢測出確診，經流行病學調查發現，他與一名從英國回京的李姓患者同住一個社區。至於如何被傳染，通報指出，劉姓男子可能接觸李姓患者11日之前所污染的樓梯而致病。

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