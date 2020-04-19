戴粉紅色口罩不分性別！　鄭文燦縫製布口罩套：偉大裁縫師很多是男性

▲鄭文燦和上家政課的同學，一起縫製布口罩套。（圖／資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

縫製布口罩套、戴粉紅色口罩，不分性別！桃園市長鄭文燦19日於防疫會報中，推廣原民、客家局將推出的原民、客家風等布口罩套指出，疫期桃園的國中家政課，也教導學生縫製口罩套，日前他到南崁國中和家政課同學一起縫製口罩套時，也鼓勵男同學，全世界很多偉大的裁縫師都是男性，發展自己的興趣，才是最重要。

▲市府民政局范姓男同仁，選戴粉紅色口罩，同仁直呼「濃眉大眼，,加上粉紅色口罩，好看！」。（圖／市府提供）

粉紅色的口罩色澤柔和，深受男女老少喜愛。市府民政局一名喜愛粉紅色的范姓男同仁，上班時即選戴該色系口罩，同仁直呼「濃眉大眼，加上粉紅口罩，好看！」隨著各種風格的口罩套供民眾選購，亦使悶疫期增添不少話題。

▲南崁國中八年級男同學縫製布口罩套。（圖／資料照／市府提供）

鄭文燦說，口罩套各有不同風格，疫期桃園的學校除加強防疫工作外，在3月初開始，國中家政課也教導學生親自縫製口罩套，透過老師的教學，還有老師的裁縫幫助，讓學生輕鬆製作屬於自己的口罩套，市府也規劃由學校教學製作兒童用布口罩或口罩套，讓孩子更方便，也更習慣配戴口罩。

▲布口罩套可繡上名字。（圖／資料照／市府提供）

口罩套屬於布製品，可以在裡面放一般的外科醫療口罩，讓外科醫療口罩可以多用幾次，每天清洗外層的口罩套即可，學校藉由家政教育及防疫教育，讓學生體驗防疫的重要性。鄭文燦說，他到南崁國中和家政課同學一起縫製口罩套時，也鼓勵男同學，全世界很多偉大的裁縫師都是男性，「Master Tailor！」發展自己的興趣，才是最重要的。

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